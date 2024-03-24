الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسل "محارب" الحلقة 14.. طرد "مصدي" من موقف سيارات الأجرة

محارب
محارب

تعرض اليوم الحلقة 14 من مسلسل محارب في التاسعة مساءً الذي يخوض بطولته حسن الرداد عبر شاشة قناة cbc حصريًا طوال شهر رمضان.

تفاصيل أحداث مسلسل محارب الحلقة 14

وخلال أحداث الحلقة 14 من مسلسل محارب كان يبحث مصدي “صديق محارب” عن عمل في موقف سيارات الأجرة، إلا أن جميع السائقين رفضوا طلبه.

وطلبت سلوى عثمان التي تقوم بدور “صاحبة نصبة شاي” بموقف السيارات أن يعمل معها ويساعدها في الشغل، كما طلب جارهم الحاج إبراهيم أن يقف معه في محل العطارة.

وبكى مصدي بسبب ضيق الحال عليه وعلي جيرانه والذين يحاولون مساعدته برغم ضيق رزقهم، إلا أنهم لم يرفضون ويحاولون مساعدته.

قصة مسلسل محارب

تدور قصة مسلسل محارب المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 في إطار دراما الحركة إذ تتمحور حول الشاب "عزيز" الذي يقوم بدوره حسن الرداد، ويظهر من خلال المسلسل في دور شاب قد أتى نازحًا من الصعيد إلى مدينة "القاهرة"، وذلك عقب وفاة والده، ثم يضطر إلى العمل في مجالات عدة بهدف أن يعول أسرته، لكنه يكتشف سرًا ما "سيعرف خلال الأحداث" يغير من مسار حياته.

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أبطال مسلسل محارب رمضان 2024

مسلسل محارب بطولة أحمد زاهر، ماجد المصرى،  ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، محمود البزاوى، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد،  محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد وعدد آخر من الفنانين.

مواعيد عرض مسلسل محارب

ويعرض “محارب” ضمن مسلسلات رمضان 2024 يوميًا على قناة cbc حصريًا الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 3 صباحًا والساعة 5 مساء، ويعرض على قناة cbc دراما الساعة 10.30 مساء والإعادة الساعة 1.30 مساء.

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