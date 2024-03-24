"قومي المرأة" بالمنوفية ينهي المرحلة الثالثة لتقديم ندوات توعوية للحفاظ على الأسرة

أكدت الدكتورة سحر عبد الستار إمام مقررة قومي المرأة فرع المنوفية وعميدة كلية الحقوق جامعة السادات، أن المجلس أقام العديد من ندوات الإرشاد الأسري وكان آخر ندوة نهاية الأسبوع الماضي والتي كانت تهدف إلى التنمية والإرشاد الأسرى، وذلك على مستوى جمهورية مصر العربية المرحلة الثالثة من ١٧ مارس ٢٠٢٤م حتى ٢١ مارس ٢٠٢٤م.

وأكدت شيماء خضر عضو فرع المنوفية في المجلس القومى للمرأة، أن المجلس أنهى المرحلة الثالثة من تقديم ندوات التوعية للحفاظ على الأسرة المصرية وذلك تحت رعاية الدكتورة سحر إمام مقرر المجلس القومى للمرأة فرع المنوفية.



وأضافت شيماء محمد خضر عضو المجلس القومي للمرأة فرع المنوفية، أنه تم تقديم العديد من المحاضرات في المرحلتين الأولى والثانية بقرى حياة كريمة والأسبوع الثالث ببقية المراكز، كما أقيمت محاضرات توعوية وتثقيفية وندوات في 54 قرية في أشمون والشهداء والباجور وقويسنا ومنوف وتم تغطية المرحلة الأولى والثانية من حياة كريمة بأنحاء المحافظة.

وأضافت أن التوعية المقدمة للأهالي بالمنوفية تتلخص في المشورة الأسرية ومواضيعها ومحاورها الهامة لمشورة الشباب المقبلين على الزواج وكيفية مواجهة المشاكل الأسرية واختيار الشريك لما له فوائد ومميزات عديدة تعود على الأسرة بالكامل وأهمية الرضاعة الطبيعية للأطفال وكيفية رعاية وتنشئتهم تنشئة سليمة بكل المحاور الصحية التربوية وأهمية التربية الإيجابية للأطفال وكيفية التعامل والتكيف وتوفير ما يلزم لأطفالنا المعاقين.

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