ضمن "حياة كريمة".. توصيل خطوط الصرف الصحي بدنشواي بالمنوفية

واصلت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، أعمال تبطين الترع بقرى مركز الشهداء ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تابع محمود أبو سماحه رئيس الوحدة القروية بكفر عشما أعمال تبطين ترعة الخمسين بقرية كفر الجلابطة.

وتابع رئيس الوحدة القروية، أعمال إنشاء سور على جانبي الترعة داخل الكتلة السكنية حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

متابعة مستمرة لأعمال التبطين والتنبيه على المقاولين بتجنيب الأحجار لعدم إعاقة الحركة المرورية

من جهته، أكد طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء على المتابعة المستمرة لأعمال التبطين، والتنبيه على المقاولين بتجنيب الأحجار لعدم إعاقة الحركة المرورية بالطرق.

يأتي ذلك ضمن جهود الدولة للتقليل من كميات المياه المهدرة وتحقيق العدل المائي بين جميع المستفيدين من الترع، ومنع انتشار الأمراض والأوبئة، والقضاء على الحشرات، والقوارض، إلى جانب تحسين المظهر العام لتلك الترع.

استمرار أعمال توصيل خطوط الصرف الصحي بدنشواي

وفي ذات السياق تابعت منال عبده نائب رئيس المدينة اليوم برفقة الأستاذ محمد الشيخ رئيس الوحدة القروية بدنشواي أعمال توصيل خطوط الصرف الصحي بشوارع القرية ضمن خطة عمل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

و يعتبر الصرف الصحي من أهم مشروعات البنية التحتية التي تستهدفها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى المبادرة ومن أكثرها تكلفة للتخفيف عن كاهل المواطنين ولما له من أثر كبير في الحد من انتشار الأمراض والأوبئة.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات رئيس مركز ومدينة الشهداء بالمتابعة الميدانية المستمرة لكافة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوقوف على معوقات العمل وتذليلها للدفع المستمر لنسب التنفيذ لسرعة إنهاء المشروع لما يشكله الحفر بالشوارع من عبىء على أهالي القرى لما ينتج عنه من إعاقة لحركة المواطنين.