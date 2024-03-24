الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 7 قضايا تهريب بضائع ومخدرات و2011 مخالفات مرورية خلال 24 ساعة

تهريب بضائع
تهريب بضائع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما جرائم التهريب، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية:

- في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط قضايا تهريب بضائع ومخدرات

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دفتر أحوال "الداخلية".. ضبط 10 آلاف لعبة نارية وصواعق وأسلحة

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سقوط أباطرة تزوير مستندات الحكومة فى فخ الأمن بالدقهلية

- في مجال ضبط المخالفات المرورية: تم ضبط 2320 مخالفات مرورية متنوعة.

- في مجال الأمن العام: تم ضبط 24 قضية.

- في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (236) أحكام قضائية متنوعة.

- في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 8 قضية تزوير.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

تهريب بضائع مخالفات مرورية مخدرات الداخلية أمن المنافذ

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