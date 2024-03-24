أمسيات وسهرات رمضانية اليوم الأحد 24-3-2024

مناقشة ديوان الشاعر أحمد فضل شبلول “دفتر العقل”، إحدى أمسيات وسهرات رمضانية ، يشهدها اليوم الأحد 24 مارس والموافق 14 رمضان، والتي نرصدها لكم في هذا التقرير.

مناقشة ديوان دفتر العقل

ففي الثامنة مساء، تحتضن قاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلي للثقافة، بمقره الكائن بساحة الأوبرا بأرض الجزيرة، أمسية لمناقشة ديوان “دفتر العقل”، للشاعر الكاتب أحمد فضل شبلول، والصادر عن مشروعات إبداعات التفرغ للحاصلين علي منح التفرغ من المجلس الأعلي للثقافة في مجال الشعر لمدة أربعة أعوام.

ويتناول الديوان بالنقد والنقاش والتحليل كل من: الشاعر الكبير أحمد سويلم، والشاعر دكتور عايدي جمعة، أستاذ النقد الأدبي بجامعة أكتوبر، وتدير الأمسية الكاتبة دكتورة إيمان نجم.

وضمن أمسيات وسهرات رمضانية اليوم، وفي إطار أسبوع الاحتفال باليوم العالمي للشعر، يحتضن بيت الشعر العربي ــ بيت الست وسيلة بمقره الكائن خلف الجامع الأزهر، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، أمسية شعرية في التاسعة مساء، بمشاركة كل من: الشاعر السوري عبد القادر الحصني ــ ومن مصر الشعراء: شريف الشافعي ــ جيهان عمر ــ سالم الشهباني ــ خالد حسان ــ سارة سمير.

في ذات السياق ونفس التوقيت ــ التاسعة مساء ــ يقدم مركز إبداع قبة الغوري بالحسين، حفل جديد لعازفة الهارب الفنانة "منال محي الدين" وفرقتها.

يتضمن برنامج الحفل تقديم مجموعة من تراث الموسيقى العربية والمؤلفات الجديدة، حيث تمزج في حفلها بين مؤلفات كلاسيكية عالمية ومقطوعات عربية تراثية.

الفنان "على الألفى" يحيى الليلة السابعة لــ "هل هلالك"

وفي أمسيات وسهرات رمضانية ، يحيى الفنان "على الألفى" بمصاحبة فرقته الموسيقية، حفل الليلة السابعة من برنامج هل هلالك فى نسخته الثامنة، وذلك في الثامنة والنصف مساء، علي مسرح الهناجر للفنون بساحة الأوبرا بالجزيرة.

ويشدو بباقة من أشهر الأغانى زمن الفن الجميل الذى تغنى بها كبار نجوم الطرب فى مصر والوطن العربى مثل كوكب الشرق أم كلثوم وفيروز وشادية ومحرم فؤاد وليلى مراد ومحمد رشدى ونجاة، بالإضافة إلى عدد من أغانيه الخاصة .

كما يشارك البيت الفنى للمسرح، برائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، وذلك طوال فترة إقامة برنامج هل هلالك.

وانطلاقا من اهتمام القطاع بالطفل وتنمية مهاراته الفنية، يتضمن برنامج هل هلالك ركن الطفل، الذى يشمل ورش رسم وأشغال فنية وأيضا يوميا طوال فترة إقامة البرنامج .

الفن والتراث الشعبي بمركز الحرية للإبداع

وفي أمسيات وسهرات رمضانية اليوم الأحد، تشهد قاعة توفيق الحكيم بمركز الحرية للإبداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، في التاسعة والنصف مساء، أمسية ثقافية بعنوان “الفن والتراث الشعبي في رمضان”.

ويشارك في الأمسية كل من: الباحث في التراث الشعبي دكتور محمد السنوسي ــ الكاتب والشاعر دكتور خالد البوهي ــ الفنان دكتور وسام شعيب، ومشاركة مجموعة من شباب المبدعين، ويدير اللقاء الشاعر أحمد يحيي.



وفي التاسعة والنصف مساء، تتواصل في بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، والتابع لمكتبة الإسكندرية، ليالي المقامات الروحية رؤية وإخراج للفنان انتصار عبد الفتاح، ويحيي سهرة الليلة فرقة الطبول النوبية والآلات الشعبية.

فلكلور وتراث باكستان بالمسرح الصغير

وفي أمسيات وسهرات رمضانية ، تنطلق في التاسعة مساء، علي المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، أولي فعاليات برنامج السهرات العربية والإسلامية الرمضانية والذى يبدأ بأمسية من دولة باكستان تقام بالتعاون مع سفارتها بالقاهرة وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

تضم السهرة ملامح من الفنون المحلية للدولة الآسيوية إلى جانب عدد من الأعمال الروحانية والتراثية بالإضافة إلى تابلوهات فلكلورية بالملابس التقليدية تعكس جانبا من ألوان الابداع المحلى وتعبر عن ثراء وتنوع الثقافة الباكستانية.