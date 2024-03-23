السبت 23 مارس 2024
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سياسي

أمانة المجالس المحلية بـ"حماة الوطن" تكرم حفظة القرآن الكريم في البحيرة

حماة الوطن
حماة الوطن

كرمت أمانة المجالس المحلية والنيابية المركزية بحزب حماة الوطن برئاسة اللواء محمد الغمراوي، حفظة القرآن الكريم من محافظة البحيرة بمشاركة أكثر من 5000 من أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة، بحضور اللواء أحمد عبد الرحيم مساعد رئيس الحزب للمجالس النيابية المحلية، والدكتور ابو اليزيد سلامة مستشار شيخ الأزهر، والشيخ عبد الكريم صالح رئيس لجنة مراجعة القرآن الكريم بالأزهر الشريف، والعديد من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلس النواب والمهندس حسين عبد الوكيل.

 

جاذ ذلك بناءًا علي توجهات الفريق جلال الهريدى رئيس حزب حماه الوطن، واللواء احمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب واللواء طارق نصير الأمين العام للحزب، والدكتور أحمد العطيفي الأمين العام المساعد وأمين تنظيم الحزب.

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قال اللواء محمد الغمراوي أمين المجالس المحلية والنيابية بحزب حماة الوطن أن حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب حريص على دعم المتفوقين في كل المجالات.


وأكد اللواء محمد الغمراوي علي أن الحزب قدم عدد 8 جوائز رحلة عمره للثمانية الأوائل (المستوى الأول)، وعدد 8 جوائز مالية للمستوى الثاني قيمه كل جائزة 20 ألف جنيه وعدد 8 جوائز مالية للمستوى الثالث قيمه كل جائزة 10 آلاف جنيه وأيضا عدد 8 جوائز مالية للمستوى الرابع قيمه كل جائزة 5 آلاف جنيه.


وأضاف الغمراوي، أنه سعيد بتخريج عدد 2000 طالب من مدرسة مجمع أهل القرآن بقرية الشعراوي بالبحيرة ليكونوا نواهي في إرساء مبادئ الإسلام الوسطى.


وأشارإلى أن تكريم حفظة القرآن الكريم يعكس رؤية أهالي محافظة البحيرة في تشجيع الشباب على حفظ القرآن الكريم وتنمية العلم والروحانية، مؤكدا أننا نسعى لبناء جيل قوي ومتفوق يحمل راية العلم والتقدم وحفظة القرآن الكريم هم جزء أساسي من هذه الرحلة.

المجالس المحلية حماة الوطن محافظة البحيرة اللواء أحمد عبد الرحيم شيخ الأزهر حسين عبد الوكيل

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