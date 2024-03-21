"حماة الوطن" يُكرم الأمهات المثاليات بمناسبة عيد الأم (صور)

نظم قطاع شرق القاهرة حزب حماة الوطن بقيادة الدكتورة هالة كيرة، احتفالية ضخمة بمناسبة عيد الأم بنادي الزهور بالتجمع الخامس، بحضور المستشار محمد البديوي، أمين تنظيم قطاع شرق، والدكتورة سحر خليفة أمين المرأة، وأمناء الأمانات والأقسام النوعية بالقطاع.

يأتى ذلك في إطار الدور الخدمي والمجتمعي لحزب حُماة الوطن وبناءً على توصيات المكتب التنفيذي لأمانة القاهرة بقيادة اللواء أركان حرب صلاح المعداوي أمين عام القاهرة، والمهندس محمد جمال الدين أمين تنظيم القاهرة، بدعم وتعزيز دور المرأة المصرية.

احتفالية عيد الأم

حضر الاحتفالية مجموعة من قيادات أمانة القاهرة يتقدمهم المهندس محمد جمال مساعد أمين عام القاهرة، وأمين التنظيم القاهرة، ومحمد منصور أمين الشئون الاقتصادية، وهيثم زاد الدين أمين العمال، وشذي منصور قائم بأعمال أمينة المرأة.

كما حضر الاحتفالية النائب فايز أبوحرب وكيل لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ وعضو مجلس الشيوخ بمحافظة شمال سيناء، والمستشار أشرف رواش مساعد أمين عام قطاع شرق القاهرة، كما حضر من أمانة التجمع الأول ياسر أبوالعز أمين عام أمانة التجمع الأول، ونادر قطب ومجموعة من الأمناء النوعيين بالتجمع الأول.

حفل حزب حماة الوطن

ومن جانبه رحب المهندس محمد جمال الدين بالحضور، وتحدث عن دور الأم وكيف حثنا ديننا الحنيف على رعايتها والاهتمام بها، وأن الجنة تحت أقدامها بنص حديث رسولنا الكريم.

في حين تناولت الدكتورة هالة كيرة دور المرأة فى المجتمع وكيف لعبت دورًا هامًا ومحوريًا فى جميع الأزمات التى مرت بها مصر وكان آخرها ثورة الثلاثين من يونيو لعام ٢٠١٣م.

وثمنت الدكتورة هالة كيرة، أمين عام قطاع شرق القاهرة بحزب حماة الوطن، دور الأم ومكانتها والعطاء الكبير لها في رعاية أبنائها وتربيتهم على القيم الأصيلة وإنكار الذات وحب الوطن، مشيدة باهتمام القيادة السياسية بتمكين المرأة فى كل القطاعات.

تكريم الأمهات المثاليات

كما شهدت الاحتفالية تكريم عدد من الأمهات اللاتي قمن بدور عظيم فى رعاية أبنائهن ورعاية أسرهن واللاتى يستحققن عن دورهن لقب الأم المثالية.

وقدم قطاع شرق للأمهات هدايا رمزية، تعبيرًا عن تقديره لدورهن الرئيسي في المجتمع كسيدات ناجحات ومربيات فاضلات.

كما شارك بالحضور وفد من ذوي الهمم وأصحاب مواهب موسيقية خلاقة تضمنت عرض التنورة وبعض الإنشادات الدينية والغنائية وفقرة المسحراتي التي أعقبها تناول وجبة السحور، وقدم الحفل خالد عاطف أمين المجالس المحلية بالتجمع الأول.

وتلقت أمانة القاهرة وكذا قطاع شرق القاهرة الشكر من الأمهات اللاتي أعربن عن سعادتهن بالتكريم، كما حرصن على التقاط مجموعة كبيرة من الصور مع قيادات أمانة القاهرة.

جاءت هذه الاحتفالية تنفيذًا لتوجيهات الأمانة العامة لحزب "حُماة الوطن" طبقًا لتعليمات الأمانة المركزية بقيادة الفريق جلال الهريدى رئيس حزب حُماة الوطن، واللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، واللواء طارق نصير أمين عام حزب حُماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، والدكتور أحمد العطيفي أمين التنظيم المركزي.