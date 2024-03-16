السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

حزب حماة الوطن بسوهاج يفتتح 4 وحدات جديدة للتواصل المباشر مع المواطنين

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتحت أمانة حزب حماة الوطن بسوهاج مقرات حزبية جديدة، شملت افتتاح 4 مراكز جديدة للحزب. يأتي ذلك بهدف الانتشار في مختلف قرى ومراكز محافظة سوهاج والتواصل المباشر مع الجمهور من خلال الافتتاح.

وقال الدكتور مختار همام، أمين عام حزب حماة الوطن بسوهاج، إن الحزب في سوهاج يعيش في حالة من الحراك السياسي والانتشار على الأرض، طبقاً لتوجيهات الفريق جلال هريدي رئيس الحزب، من خلال افتتاح مقار للحزب بمختلف أنحاء المحافظة للتواصل المباشر مع المواطنين وتقديم خدمات الحزب المختلفة لهم.

وأشار الدكتور مختار همام إلى أنه تم مؤخرًا افتتاح 4 وحدات حزبية جديدة لحزب حماة الوطن، وهي الوحدة الحزبية بقرية الحريزات برئاسة أمين الوحدة حازم محمد بلوم، والوحدة الحزبية بالدويرات بمركز المنشاة برئاسة أمين الوحدة عبد الناصر محمود، والوحدة الحزبية بالدياكة بالحريزات الشرقية برئاسة محمد عبد السلام، والوحدة الحزبية بقرية الزارة برئاسة أمين الوحدة الحاج حسين على محمود.

وعبر الدكتور مختار همام مرسي عن سعادته البالغة بافتتاح هذه الوحدات الحزبية، مؤكدًا أن أمانة حزب حماة الوطن بسوهاج مستمرة في افتتاح الوحدات الحزبية بجميع قرى ومراكز المحافظة وتقديم خدمات تمس الشارع وتدعم المواطنين.

شارك في افتتاح الوحدات الحزبية المحاسب كمال شلبي، أمين التنظيم، والأمين المساعد النائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب، وعاطف القلاوي، وعلاء زيدان، والدكتور حسين راغب، وخالد عبد المجيد، وعمد ومشايخ وكبار العائلات الذين كانوا في استقبال وفد الحزب.

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