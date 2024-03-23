السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

أبولحية: لا يمكن لأحد أن ينكر دور مصر فى العمل الإغاثى لغزة

جوتيريش
جوتيريش

علق الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية، على زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم إلى معبر رفح وعدد من مستشفيات العريش.

وقال أبولحية في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، تصريحات جوتيريش من أمام معبر رفح بالجانب المصري أكدت على المؤكد، وهو أن إسرائيل هي من تعيق إدخال المساعدات إلى غزة وأن محاولات إسرائيل إيجاد بديل عن دور الأونروا لن تفلح نظرًا لأنها الجهة الوحيدة التي يمكنها أن تقوم بهذا الدور الإغاثي دون غيرها.

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وأضاف أبولحية في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن جوتيريش قد كان يتعين عليه أن يكون أكثر صراحة فيما يحدث بغزة ويصف الجرائم الإسرائيلية بوصفها الحقيقي وفقًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي التي تعد الأمم المتحدة المحراب الذي يتعين أن تحافظ عليه.

وأكد أبولحية أنه لا يمكن لأحد أن ينكر أو يغض الطرف عن دور مصر الكبير في العمل الإغاثي لقطاع غزة أو في المسار السياسي أو  دور مصر في التوصل لوقف إطلاق النار، وهذا ما أكد عليه جوتيريش اليوم وذلك من خلال ما شاهده ويتابعه عن قرب بحكم منصبه.

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متحدث فتح: مصر واصلت تقديم الدعم لأهالى غزة.. وزيارة جوتيريش لمعبر رفح ورقة ضغط دولية

متحدث فتح: مصر واصلت تقديم الدعم لأهالى غزة.. وزيارة جوتيريش معبر رفح ورقة ضغط دولية

وسبق، وقال عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إنه يمكننا أن نترجم زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى معبر رفح البري اليوم من اتجاهين، الأول الذي يرتبط بمصر، على اعتبار أنه هناك ليست فقط حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، وإنما هناك حرب تجويع ممنهج وبات واضحًا أن هذا الاحتلال يسلكها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف المتحدث باسم حركة فتح، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الحرب الممنهجة يقابلها موقف مصري منذ اللحظة الأولى وهو يسعى إلى تقديم كل عون وإغاثة للشعب الفلسطيني المنكوب في القطاع رغم كل العوائق التي يضعها هذا الاحتلال، للدرجة التي بعد أن تكشف سلوك هذا الاحتلال الذي هو جزء منه تجويع الشعب الفلسطيني بدأ بزيادة عملية التضييق في إدخال المساعدات عبر معبر رفح الوحيد الذي تدخل منه المساعدات عبر مصر.

أبو لحية انطونيو جوتيريش معبر رفح إسرائيل مصر

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