السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

حبس متهم بحوزته 5 كيلو حشيش وسلاح نارى بمدينة نصر

حبس متهم
حبس متهم

أمرت النيابة العامة بحبس متهم بحيازة مواد مخدرة بمدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكشفت التحقيقات عن أن المتهم كان بحوزته 5 كيلو حشيش وسلاح ناري، واعترف بحيازته المضبوطات للاتجار بها.

كما أرشد عن مصدر الحصول عليها، وذكر المتهم أنه كان يستعد لترويجها بين عملائه، مستخدمًا سيارة في التنقل بين زبائنه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرامات – فرد خرطوش وطلقات نارية من ذات العيار – سيارة ملكه - مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة")، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتمت إحالته إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

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