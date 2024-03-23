السبت 23 مارس 2024
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حوادث

إحالة 6 متهمين بقتل وسرقة "سائق كرداسة" للمحاكمة

محاكمة
محاكمة

قررت النيابة العامة في الجيزة، اليوم السبت، إحالة 6 متهمين بقتل سائق «توك توك» بقصد السرقة، إلى محكمة الجنايات، عقب إقرارهم في التحقيقات باستدراجهم المجنى عليه على الطريق محل العثور عليه بأحد المصارف المائية في كرداسة واستغلوا خلوه من المارة وتعدوا عليه، ما أودى بحياته ثم تخلّوا عنه بمكان العثور عليه، واستولوا منه على هاتفه المحمول و«التوك توك» قبل أن يرشدوا عن المسروقات المستولى عليها.

 

إحالة 6 متهمين بـ قتل وسرقة «سائق كرداسة» للمحاكمة

تضم القضية 4 متهمين، منهم عميلان «سيئا النية» وقاموا بقتل المجني عليه ويُدعى محمد رجب، 18 عامًا، «التوك توك» قيادته حين ارتكبوا الجريمة، إذ كان على صلة بهم.

ووفق قرار الإحالة للجنايات، فإن المتهمين من الأول حتى الرابع قتلوا المجني عليه في 24 فبراير من العام الماضي، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على الخلاص منه ونفاذًا لمخطط إجرامي أعدوه سلفًا استوقفوا المجني عليه حال سيره بـ«التوك توك» قيادته واستدرجوه إلى مكان بعيد، واهمين إياه برغبتهم في إقامة علاقة غير مشروعة مع المتهمة الرابعة، وأجهزوا عليه بضربات عدة استقرت بمختلف أنحاء جسده حتى خارت قواه، وقام أولهم بعصر عنقه، حتى أودى بحياته.

وزارة الداخلية حبس قتل محاكمة النيابة العامة سائق كرداسة إحالة 6 متهمين

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