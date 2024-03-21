المشدد 3 سنوات لمهندس ابتز خطيبته بصور فاضحة

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وائل زهران، وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبد الله سلام، اليوم الخميس، بمعاقبة مهندس بالسجن المشدد 3 سنوات، بتهمة تهديد خطيبته السابقة بصور فاضحة.

المشدد 3 سنوات لـ مهندس بتهمة ابتزاز خطيبته السابقة بصور خاصة

وكشفت التحقيقات والتحريات، أن المجني عليها كانت مخطوبة للمتهم بعد التعرف عليها عن طريق موقع التواصل الاجتماعي، وحدث بينهما خلافات وطلبت منه فسخ الخطوبة، فهددها المتهم وابتزها بصور شخصية التقطها لها أثناء فترة الخطوبة.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وأحيل لنيابة عابدين التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات.