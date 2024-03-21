تأجيل محاكمة المتهم بالتعدي على طبيب داخل مستشفى المطرية

أجلت محكمة جنح المطرية، اليوم الخميس، جلسة محاكمة المتهم بالتعدي على طبيب داخل مستشفى، لرفضه دخول زوجته لزيارة والدتها المحجوزة بالمستشفى عقب انتهاء مواعيد الزيارة بالمطرية، لـ 28 مارس الجاري.

تأجيل المتهم بالتعدي على طبيب داخل مستشفى المطرية



وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، لقيامه بالتعدي بالضرب على طبيب بقسم الاستقبال بإحدى المستشفيات بدائرة قسم شرطة المطرية، وإحداث إصابته لحدوث مشادة كلامية بين زوجة المشكو في حقه والطبيب المذكور، لرفضه دخولها لزيارة والدتها المحجوزة بالمستشفى عقب انتهاء مواعيد الزيارة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.