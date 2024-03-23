حبس المتهم بقتل طليق ابنته فى الطالبية بالجيزة

أمرت نيابة الطالبية والعمرانية في الجيزة، اليوم السبت، بحبس موظف على المعاش، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل طليق ابنته بطعنة نافذة في عينه اليسرى بسكين، أثناء مشاجرة دارت بينهما في منطقة الطالبية.

حبس المتهم بقتل طليق ابنته في الطالبية

جاء في التحقيقات أن المتهم كان يدافع عن ابنته التي حاول طليقها التعدي عليها بالضرب في الشارع بسكين، إذ استغاثت بوالدها، والذي غرس السلاح الأبيض في عين المعتدى عليها، وعلى إثر الطعنة لفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى.

وصل جثمان المجني عليه، كهربائي، بمشرحة زينهم، وأفاد تقرير الطب الشرعي بأن الوفاة نتجت عن الطعنة النافذة، وانتهت النيابة العامة إلى قرارها بالتصريح بالدفن وكذا طلب تحريات تكميلية لأجهزة الأمن حول الواقعة.