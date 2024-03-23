السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

اليوم.. محاكمة مضيفة طيران بتهمة إنهاء حياة ابنتها

محكمة
محكمة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة مضيفة طيران تونسية وخبيرة في علم الطاقة والروحانيات بتهمة إنهاء حياة ابنتها.

اليوم محاكمة مضيفة طيران بتهمة إنهاء حياة ابنتها

وكشفت التحقيقات في قضية مقتل طفلة على يد والدتها مضيفة الطيران التونسية، في القضية التي حملت رقم 7453، عن تفاصيل جديدة، فبعد أن زعمت المتهمة أنها تلقت إيحاءً بارتكاب الجريمة، ثم حاولت إنهاء حياتها تنفيذًا لأوامر هذا الإيحاء، ذكرت أن ما تفعله ليس أفكارًا متطرفة وإنما هو علاج بالطاقة.

وأكدت أمام جهات التحقيق، أنها كانت تقنع زوجها عندما يفتح معها الحديث حول ما تقوم به عند رؤيته لها ترتكب أشياء غريبة، بأنها لغة النور هذه أكواد تفتح الهالات الموجودة في الجسم، ولها نتائج روحانية عالية، وتجري الحمض النووي داخل الجسم، وأنها تعالج المرضى بالطاقة.

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