مسلسل صيد العقارب الحلقة 12.. هل تصل غادة عبدالرازق لـ سامح الغول قاتل شقيقها

تحاول غادة عبدالرازق " عايدة ضرغام " في مسلسل صيد العقارب الحلقة 12 للوصول بكل الطرق إلى سامح الغول قتال شقيقها حسن ضرغام، بعد أن أفسد معتز عشيق سيمون خطة المراقبة للوصول لمكان اختباء ابن الغول.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 12

كما يشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 12 ، قيام ريمون مساعد غادة عبدالرازق ببذل أقصى جهد لمحاولة الوصول لمكان اختباء سامح الجديد الذي وضعه فيه شقيقه ياسين تنفيذا لتوجيهات والدهم رياض الخولي " اسماعيل الغول"

موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 12

ويعرض مسلسل "صيد العقارب الحلقة 12 على منصة "ووتش إت" في تمام الساعة 7.30 مساء طول شهر رمضان، والمسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة الثانية عشر

القناة الناقلة لمسلسل صيد العقارب الحلقة 12 هي قناة "سي بي سي"، وذلك في تمام الساعة 7.30 مساء يوميا طيلة أيام شهر رمضان.

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قصة مسلسل صيد العقارب الحلقة 12

مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

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