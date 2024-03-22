الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ما نظام بطولة كأس عاصمة مصر؟ (إنفوجراف)

منتخب مصر
منتخب مصر

تنطلق اليوم الجمعة، منافسات بطولة كأس عاصمة مصر الودية، والتي ستقام بمشاركة أربعة منتخبات هي مصر وكرواتيا وتونس ونيوزيلندا.

تقام بطولة كأس عاصمة مصر الودية خلال الفترة ما بين 22 إلى 26 مارس، ضمن التحضيرات المنتخبات الأربعة للمنافسات القارية المقبلة.

تنطلق البطولة، مساء الجمعة، بالمواجهة الافتتاحية التي ستجمع مصر ونيوزيلندا، على أن يلتقي منتخبا تونس وكرواتيا، مساء يوم غدٍ السبت.

مباريات بطولة كأس عاصمة مصر الودية

الدور قبل النهائي

مصر X نيوزيلندا.. 22 مارس، العاشرة مساء، ستاد مصر (العاصمة الإدارية الجديدة)
كرواتيا X تونس.. 23 مارس، العاشرة مساء، ستاد القاهرة الدولي

مباراة تحديد المركز الثالث.. 26 مارس، العاشرة مساء، ستاد القاهرة الدولي

المباراة النهائية.. 26 مارس، العاشرة مساء، ستاد مصر (العاصمة الإدارية الجديدة)

نظام البطولة

تقام منافسات البطولة، بنظام الأدوار الإقصائية، حيث سيتأهل الفريقان الفائزان إلى المباراة النهائية، على أن يتقابل الخاسران في مباراة تحديد المركز الثالث.

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تنطلق اليوم الجمعة، منافسات بطولة «كأس عاصمة مصر» الودية، والتي ستقام بمشاركة أربعة منتخبات هي مصر وكرواتيا وتونس ونيوزيلندا.

ستقام بطولة «كأس عاصمة مصر» الودية خلال الفترة ما بين 22 إلى 26 مارس، ضمن التحضيرات المنتخبات الأربعة للمنافسات القارية المقبلة.

ستنطلق البطولة، مساء الجمعة، بالمواجهة الافتتاحية التي ستجمع مصر ونيوزيلندا، على أن يلتقي منتخبا تونس وكرواتيا، مساء يوم غدٍ السبت.

تنطلق اليوم الجمعة، منافسات بطولة «كأس عاصمة مصر» الودية، والتي ستقام بمشاركة أربعة منتخبات هي مصر وكرواتيا وتونس ونيوزيلندا.

ستقام بطولة «كأس عاصمة مصر» الودية خلال الفترة ما بين 22 إلى 26 مارس، ضمن التحضيرات المنتخبات الأربعة للمنافسات القارية المقبلة.

ستنطلق البطولة، مساء الجمعة، بالمواجهة الافتتاحية التي ستجمع مصر ونيوزيلندا، على أن يلتقي منتخبا تونس وكرواتيا، مساء يوم غدٍ السبت.

بطولة كأس عاصمة مصر مصر نيوزيلندا تونس كرواتيا

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