الجمعة 22 مارس 2024
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عالم

رغم حصار الاحتلال.. 120 ألف مصلٍ أدّوا صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

أدى الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، رغم إجراءات الاحتلال الإسرائيلي المشددة وغير المسبوقة المفروضة على المدينة المقدسة ومحيطها.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن 120 ألف مُصلٍ أدَّوا اليوم صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

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آلاف الفلسطينيين يتوافدون على ساحات المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة الثانية برمضان

وأكد خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ خالد أبوجمعة، أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه وسيُفشل كل مخططات تهجيره وكسره.

وشدد "أبوجمعة" على أن المسجد الأقصى سيبقى مسجدًا إسلاميًا خالصًا بكل مصلياته وساحاته، وأن الشعب الفلسطيني بحضوره للصلاة في المسجد يُسقط مخططات الاحتلال لتهويده وتهويد مدينة القدس.

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قوات الاحتلال تعوق وصول المصلين للمسجد الأقصى

وأعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ صباح اليوم الجمعة، وصول مئات المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك؛ لأداء صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك.

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على شاب لم تعرف هويته بعد، في شارع صلاح الدين بقلب القدس، قبل أن تعتقله، وذلك بالتزامن مع تفتيش جسدي مهين تعرض له عدد من الشبان على أبواب المسجد الأقصى والبلدة القديمة.

كما فرضت قوات الاحتلال قيودًا مشددة على وصول الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة إلى مدينة القدس لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، للأسبوع الثاني على التوالي.

وعززت قوات الاحتلال من تواجدها على الحواجز العسكرية المؤدية إلى مدينة القدس، حيث دققت في هويات المواطنين ومنعت المئات منهم من الوصول إلى المدينة المقدسة لأداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، بذريعة عدم حصولهم على التصاريح اللازمة.

وشهد حاجز قلنديا العسكري شمال القدس، وحاجز 300 العسكري جنوب المدينة، حركة خفيفة مقارنة مع السنوات السابقة جراء القيود التي يفرضها الاحتلال.

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