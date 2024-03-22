تكريم الأمهات المثاليات بأجهزة المدن الجديدة (صور)

نظم رؤوساء أجهزة مدن الشيخ زايد وحدائق العاصمة والعبور الجديدة والعاشر من رمضان احتفلًا بمناسبة عيد الأم وتكريم الأم المثالية.

جهاز مدينة الشيخ زايد يحتفل بعيد الأم

نظم جهاز مدينة الشيخ زايد، تحت رعاية المهندس أحمد محمد عبد الرازق رئيس الجهاز، احتفالية خاصة بعيد الأم بقاعة الاجتماعات الرئيسيه بالجهاز، وذلك تقديرًا وعرفانًا بدور المرأة المصرية، حيث أنها شريك أساسي في شتى المجالات.

وأشاد رئيس الجهاز بدور المرأة المصرية المكافحة فهي الأم والأخت والزوجة والابنة، فالمرأة نصف المجتمع، وهي من تتحمل الجانب الأكبر في كافة الشئون الحياتية، و يأتي ذلك من خلال دورها كأم، فهي من تتولى تربية وتنشئة الأبناء وغرز القيم والمبادئ فيهم حتى يكونوا عناصر إيجابية فعالة في المجتمع، حيث يأتي هذا بجانب كفاحها في مجالات العمل المختلفه فهي شريك فعال في دفع عجلة التنميه والارتقاء بالوطن.

وقد تم تكريم الأم المثالية بالجهاز، وهي المهندسة جيهان سويلم، ومنحها شهادة شكر وتقدير على دورها البارز وكفاحها في تربية أبنائها، وتم تقديم هدايا رمزية لكل سيدات الجهاز.

جهاز حدائق العاصمة يحفتل بالأمهات المثاليات

كما احتفل المهندس عمار مندور، رئيس جهاز حدائق العاصمة، بالزميلات بالجهاز بمناسبة عيد الأم، حيث بدأ الاحتفال بتوجيه كلمة عن الأم والزوجة ودورها في المجتمع، مؤكدًا أن الأم هي عماد الأسرة المصرية وهي منبع العطاء بلا حدود وهي أساس المجتمع.

كما أكد المهندس عمار مندور على أن الجهاز يحرص على الاحتفال سنويًا بعيد الأم وتكريم الأمهات تقديرًا لهن على مسيرة العطاء لجهودهن العظيمة في تربية الأجيال، مشيدًا بالأولوية التي قدمتها الدولة المصرية لملف المرأة انطلاقًا من إيمان القيادة السياسية بأن الاستقرار والتقدم لن يتحقق إلا من خلال ضمان مشاركة فعالة للمرأة في كافة أوجه العمل الوطني، وذلك من خلال دعم وتمكين المرأة المصرية لتكون محورًا أساسيًا في كافة محاور خطة الدولة الشاملة للتنمية والتي كانت لها أثرًا كبيرًا في حصول المرأة المصرية على مميزات مهمة ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وقدراتها.



جهاز العبور الجديدة يحتفل بعيد الأم

كما شهد الدكتور أحمد اسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، ونواب رئيس الجهاز احتفالية عيد الأم والتي نظمتها إدارة العلاقات العامة ووحدة تكافؤ الفرص بالجهاز.

ووجه الدكتور أحمد إسماعيل التحية والتقدير للأمهات المثاليات بالجهاز بمناسبة عيد الأم، مؤكدًا أن الأم هي عماد الأسرة المصرية، وهي منبع العطاء بلا حدود، وهي أساس المجتمع.

كما أكد على أن الجهاز يحرص تكريم الأمهات المثاليات كرمز تقديرًا لهن على مسيرة العطاء لجهودهن العظيمة في تربية الأجيال، مشيدًا بالأولوية التي قدمتها الدولة المصرية لملف المرأة انطلاقًا من إيمان القيادة السياسية بأن الاستقرار والتقدم لن يتحقق إلا من خلال ضمان مشاركة فعاله للمرأة.

في ختام الاحتفالية كرم رئيس الجهاز الزميلات الأمهات المثالية من أمهات الجهاز الفضليات ومنحهن شهادات تقدير على دورهن العظيم في بناء وتنمية المجتمع ودورهن في تحقيق أهداف الجهاز التنموية بالمدينة.

حفل تكريمي بمناسبة عيد الأم بالعاشر من رمضان

كم نظم المهندس علاء محمد منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، ونواب ومديرين الإدارات والعاملين في الجهاز، يوم ملئ بالبهجة والسرور، ضمن احتفالات إدارة العلاقات العامة بالعيد القومي للمدينة وعيد الأم.

وتم خلال الحفل تقديم شهادة شكر وتقدير وبعض الهدايا التذكارية لجميع أمهات الجهاز تقديرًا واحترامًا لدور الأم في حياتنا وفي بناء المجتمع.