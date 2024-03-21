التحقيق مع المتهم بحيازة 4 كيلو حشيش قبل ترويجها فى الشروق

تباشر نيابة الشروق وبدر تحقيقاتها مع المتهم بحيازة كمية كبيرة من مخدر الحشيش بقصد الاتجار بمنطقة الشروق، وأمرت بإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وتحليلها وإعداد تقرير مفصل عنها.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مزارع "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته (4 كجم لمخدر الحشيش).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.