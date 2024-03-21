الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

التحقيق مع المتهم بحيازة 4 كيلو حشيش قبل ترويجها فى الشروق

مخدر الحشيش
مخدر الحشيش

تباشر نيابة الشروق وبدر تحقيقاتها مع المتهم بحيازة كمية كبيرة من مخدر الحشيش بقصد الاتجار بمنطقة الشروق، وأمرت بإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وتحليلها وإعداد تقرير مفصل عنها.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مزارع "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته (4 كجم لمخدر الحشيش).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

نيابة الشروق وبدر مخدر الحشيش منطقة الشروق معمل الكيميائى امن القاهرة

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