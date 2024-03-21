مسلسل محارب الحلقة 11.. نقل محمود البزاوي إلى المستشفى بعد هروب ابنته

مسلسلات رمضان 2024..

تعرض اليوم الحلقة 11 من مسلسل محارب في التاسعة مساءً والذي يخوض بطولته حسن الرداد عبر شاشة قناة cbc حصريًا طوال شهر رمضان.

وأبرز تفاصيل أحداث الحلقة 11 هي نقل والد ناهد السباعي “انجي” الى المستشفى والذي يقوم بدوره الفنان محمود البزاوي، بعد علمه بهرب ابنته إلى البلد الذي يعيش فيه محارب في الصعيد.

ودب شجار بين “مصدي” صديق محارب وبين محمود البزازي “عجمي”، وبمجرد ما علم عن هرب ابنته ناهد السباعي، غاب عن الوعي وفقد النطق والحركة.

وكان “عجمي” يريد أن يطلق انجي من محارب وعدم إتمام الزيجة، خاصة وأن "عنتر" مساعده في موقف سيارات الأجرة يريد أن يتزوج إنجي ابنته.

مسلسل محارب على قناة CBC

كما يعرض مسلسل محارب عبر قناة cbc دراما في الساعة 10:30 مساءً، والإعادة الساعة 1:30 مساءً، وفي تمام الساعة 9 مساءً.

مسلسل محارب مواعيد اعادة الحلقة 10

والإعادة الأولى في الساعة 3:45 مساءً، والإعادة الثانية في الساعة 5:15 صباحا عبر قناة cbc.

قصة مسلسل محارب

تدور أحداث مسلسل محارب الحلقة الأولى فى إطار اجتماعى تشويقى حول الشاب عزيز القادم من الصعيد، ويعيش مع أسرته فى القاهرة وتتغير حياته تمامًا بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

أبطال مسلسل محارب

“محارب” بطولة حسن الرداد ومعه عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

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