الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مسئول روسى يهدد بقتل جميع الجنود الفرنسيين الذين يأتون إلى أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

قال نائب رئيس مجلس الدوما الروسي، بيوتر تولستوي، اليوم الخميس، إن قوات بلاده ستقتل جميع الجنود الفرنسيين الذين يأتون إلى الأراضي الأوكرانية.

جاء ذلك في مقابلة مع قناة "بي إف إم تي في" الروسية، قيّم فيها التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حول الحرب الروسية الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة.

وأضاف تولستوي: "نحن لا نهتم برأيه. لا يهمنا ما يقوله ماكرون، سنقتل كل الجنود الفرنسيين الذين يأتون إلى الأراضي الأوكرانية".

وادعى تولستوي، وجود 13 ألفا من المرتزقة الأجانب في أوكرانيا، منهم 367 فرنسيا، وزعم أيضًا مقتل 147 من المرتزقة الفرنسيين في أوكرانيا، قائلًا: "سنقتل الجميع، لا تقلقوا".

والأحد الماضي، ألمح الرئيس الفرنسي إلى إمكانية شن عملية برية ضد روسيا في أوكرانيا، في إشارة إلى احتمال إرسال قوات برية غربية إلى البلد الذي يشهد عملية عسكرية روسية منذ 2022.

ونشرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية تصريح ماكرون، مساء السبت، خلال رحلة عودته على متن الطائرة بعد زيارة إلى برلين، التقى فيها المستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك.

وقال: "ربما في مرحلة ما- أنا لا أريد ذلك ولن آخذ زمام المبادرة- يجب أن تكون هناك عمليات على الأرض، أيا كان شكلها، لمواجهة القوات الروسية".

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