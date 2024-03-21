تاريخ آخر يوم رمضان 2024.. "اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح دعائنا"

يبحث الكثير عن اخر يوم رمضان 2024 ليودعوا هذا الشهر الفضيل بالذكر والأدعية، آملين أن يكونوا من العتقاء من النار وأن يكون تقبل الله عز وجل منهم دعاءهم وصالح أعمالهم طوال رمضان. فما هو تاريخ اخر يوم رمضان 2024 ؟

تاريخ أخر يوم رمضان 2024

اكدت دار الإفتاء بداية هلال شهر شوال 1445 يوم الاثنين 8 ابريل 2024، الموافق الاثنين 29 رمضان، وفي حال تاكيد الرؤية للهلال ينتهي شهر رمضان الكريم يوم الاثنين 7 ابريل 2024، وفي حالة عدم ثبوت الرؤية فسيتم شهر رمضان 30 يومًا، وبذلك يكون موعد انتهاء شهر رمضان يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024.

موعد عيد الفطر المبارك 2024

واكدت أجندة الاجازات الرسمية، التي نُشرت بداية العام الجاري، موعد تاريخ أخر يوم رمضان 2024 يوم 9 ابريل ليكون أول أيام عيد الفطر يوم 10 ابريل وتستمر يوم الجمعة الموافق 12 إبريل المقبل.

ومن المقرر أن يصدر مجلس الوزراء قرارًا مع قرب موعد انتهاء شهر رمضان الكريم، بموعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 للعاملين في القطاع الحكومي والعام والخاص.

دعاء آخر يوم رمضان 2024

يودع المسلمون رمضان بالإكثار من الأدعية وذكر الله متمنين أن يبلغهم الله عز وجل شهر رمضان الكريم في السنوات القادمة، مما يجعلهم يهرعون

إلى الله بالدعاء. ومن هذه الأدعية ما يلي:

-اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا إياه، فإن جعلته فاجعلني مرحومًا ولا تجعلني محرومًا.

-يا رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدِني، ويسر لي الهدى، وانصرني على من بغى علي.

-اللهم إنا استودعناك رمضان فلا تجعله آخر عهدنا، وأعده علينا أعوامًا عديدة ولا تخرجنا منه إلا مقبولين ومرحومين ومعتوقين من النار.