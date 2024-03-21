برلمانى: عزيمة مصر فى قوة قيادتها وصلابة قواتها المسلحة بقيادة الرئيس السيسى

قال النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس السيسي في حفل الإفطار السنوي القوات المسلحة كشفت التقدير التام لدورها في السلم والحرب وتذكر شهداء الوطن، مشيرًا إلى أن ذكرى العاشر من رمضان تهل على الوطن وسط تحديات صعبة تحيط بالمنطقة برمتها.

تطوير القوات المسلحة المصرية

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، في تصريح صحفي له اليوم، أن السنوات الماضية شهدت اهتمامًا كبيرًا من جانب القيادة السياسية بالعمل على تطوير القوات المسلحة المصرية على مختلف الأصعدة، علاوة على اهتمام خاص بالشهداء، وهو ما تناولته الكلمة بوضوح، مضيفًا: شهداء الوطن في قلب وعقل الدولة المصرية، لأن تضحياتهم كانت جواز المرور للاستقرار والرخاء وتحرير الأرض.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن حرص الرئيس السيسي على حضور حفل الإفطار السنوي للقوات المسلحة، وفي ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، دليل على التقدير الشديد للقوات المسلحة ودورها، فهي في الحرب مدافعة عن الوطن وفي السلم ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي.

الدولة لن تنسى شهداءها الذين أناروا بدمائهم طريق التنمية والبناء

وواصل محسن أن قول الرئيس السيسي أن الدولة لن تنسى شهداءها الذين أناروا بدمائهم طريق التنمية والبناء، وأن الشعب المصري يقدر الجهود والتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة، لحماية مصر وصون مقدساتها، يؤكد اعتزاز مصر بقواتها المسلحة وشهدائها ودورهم على مر العصور.

واختتم النائب أحمد محسن أن قوة مصر في قوة قيادتها وصلابة جيشها، وهى الرسائل التي بعثت بها القيادة السياسية خلال حفل الإفطار السنوي.