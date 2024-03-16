برلماني: رسائل الرئيس بخصوص غزة واضحة.. ومصر تتحرك على أكثر من مسار لوقف العدوان

أكد أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية المساعي المصرية لوقف الحرب على غزة التي تجاوزت الـ5 أشهر، قائلا: "مصر تتحرك على أكثر من اتجاه لوقف العدوان ووضع نهاية له، ولم تتحرك دولة مثلها في الأزمة منذ بدايتها وحتى اللحظة."

وأشار محسن في تصريح صحفي له اليوم إلى رسائل الرئيس السيسي، فيما يخص الوضع في غزة، خلال زيارته لأكاديمية الشرطة وفي مقدمتها العمل على وقف نزيف الدم في قطاع غزة، والسعي لإدخال أكبر حجم من المساعدات، والتحذير من خطورة اجتياح رفح الفلسطينية، بالإضافة إلى العمل بقوة لإيجاد فرصة حقيقية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة باعتراف دولي والتحذير من اتساع الصراع في المنطقة بسبب ما يحدث في غزة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحرب في غزة تجاوزت المدى، وعلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن أن يتحلى بمسؤوليته لوقف إطلاق النار في القطاع، قائلا: “الكارثة في غزة لا تقف عند حدود الحرب ولكن تتخطاها إلى مرحلة إعادة الإعمار وما بعد الحرب، فالأرقام مخيفة جدًا وباهظة والاحتلال مارس تدميرًا ممنهجًا للقطاع على نحو غير مسبوق”.

واختتم النائب أحمد محسن، مشيراً إلى أنه على الرغم من الدور الريادي لمصر في الأزمة، إلا أن مسؤولية الضغط على حكومة الاحتلال لوقف الحرب تقع على عاتق المجتمع العربي والمجتمع الدولي، وهناك مخاوف حقيقية من تفاقم الأزمة في المنطقة بأسرها.

من جانبه، قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن صدور اللائحة التنفيذية لقانون التحالف الوطني للعمل الأهلي يعد خطوة مهمة نحو تعزيز دور العمل الأهلي في بناء الجمهورية الجديدة.

وأوضح سلطان في تصريحات صحفية أن قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي يهدف إلى تعزيز مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتوجيه الجهود الفردية والجماعية نحو تحقيق المزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة.

وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي يعتبر منصة تنسيقية لجهود المجتمع المدني في مصر، وساهم في منع إهدار الكثير من موارد الجمعيات الأهلية وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.