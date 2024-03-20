بعد تعرضه لإصابة جديدة.. التاريخ الكامل لإصابات تيبو كورتوا

ما إن أوشك البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني أن يتعافى من الإصابة بتمزق الرباط الصليبي التي أبعدته عن الملاعب لمدة 222 يومًا من 10 أغسطس 2023 حتى 19 مارس 2024 حتى تعرض لإصابة جديدة بالغضروف المفصلي للعضلة الممزقة، والمدهش، وهو يؤدي فترة التأهيل استعدادًا للعودة إلى الملاعب من جديد، ومن المتوقع أن تبعده هذه الإصابة الجديدة عن الملاعب لمدة تصل إلى 103 أيام.

ويعد كورتوا من اللاعبين سيئي الحظ جدًا مع الإصابات، إذ تعرض لإصابات كثيرة أبعدته عن المشاركة في التدريبات، والمباريات لفترات طويلة.

ففي موسم 2013 – 2014 عانى من مشاكل في الظهر، ولم يتغيب عن الملاعب سوى 7 أيام من 6 حتى 13 فبراير 2014.

وفي موسم 2014 – 2015 عانى من مشاكل عضلية، ولم تستغرق أكثر من 10 أيام من 8 حتى 18 ديمسمبر 2014.

وفي موسم 2015- 2016 أصيب بالغضروف المفصلي للعضلة الممزقة في 10 سبتمبر، وعاد في 23 ديسمبر 2015 أي غاب 84 يومًا.

وفي موسم 2016-2017 تعرض للإصابة في الكاحل، ولم تدم سوى 7 أيام من 13 حتى 20 أبريل 2017.

وفي موسم 2017- 2018 عانى من مشاكل في الكاحل، ليغيب عن الملاعب 11 يومًا من 18 حتى 29 يناير 2018.

وفي نفس الموسم عانى من مشاكل عضلية أبعدته عن الملاعب 21 يومًا من 15 مارس حتى 5 أبريل 2018.

وفي موسم 2018 – 2019 تعرض للإصابة في الفخذ في 7 يناير، وتعافى منها في 17 يناير 2019 أي استغرقت 10 أيام.

وفي نفس الموسم أصيب في أوتار الركبة في 25 مارس، وعاد في 22 أبريل 2019 ليبتعد عن الملاعب 28 يومًا.

وفي ذات الموسم تلقى ضربة طفيفة في 28 مارس 2019، لكنها لم تؤثر على مشاركته لا في التدريبات، ولا في المباريات.

وفي موسم 2019 – 2020 تعرض للاصابة في العضلات، وتغيب عن الملاعب لمدة 17 يومًا من 19 حتى 26 مارس 2020.

وفي موسم 2020- 2021 تلقى ضربة طفيفة ليبتعد عن الملاعب لمدة 10 أيام من 5 حتى 15 أكتوبر 2020.

وفي موسم 2021- 2022 أصيب بفيروس كورنا في 30 ديسمبر، وتعافى منه في 3 يناير 2022 أي لم يتغيب لأكثر من 4 أيام فقط.

وفي نفس الموسم أصيب بالتهاب في الحوض في 30 مارس، وتعافى في 30 يونيو 2022 أي دامت الاصابة 31 يومًا.

وفي موسم 2022- 2023 تعرض لمشاكل عرق النسا؛ ليغيب عن الملاعب 18 يومًا من 29 سبتمبر حتى 17 أكتوبر 2022.

وفي ذات الموسم تعرض لإصابة في أوتار الركبة في 6 فبراير، وعاد في 17 فبراير 2023 ليبتعد عن الملاعب 11 يومًا.

وفي نفس الموسم أصيب في أعلى الفخذ، ولم يستغرق التعافي منها سوى 4 أيام من 26 حتى 30 مارس 2023.

هناك مواسم أصيب فيها كورتوا أكثر من مرة، مثل مواسم 2017 – 2018، و2021 – 2022، و2023 – 2024 مرتين، ومواسم 2018 – 2019، و2019 – 2020، و2022 – 2023، 3 مرات.