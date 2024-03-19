الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بعد إصابة كورتوا.. ضربة أخرى تهز صفوف ريال مدريد

الابا وتشواميني
الابا وتشواميني

كشفت تقارير صحفية، الثلاثاء، آخر مستجدات إصابة دافيد ألابا، مدافع ريال مدريد الإسباني وموعد عودته للملاعب.

وقالت إذاعة “كادينا كوبي” إن ألابا يواجه مشكلة في برنامج تعافيه من الإصابة بالرباط الصليبي لذلك سيسافر إلى النمسا لتقييم الحالة.

وأعلن ريال مدريد الإسباني، الثلاثاء، إصابة حارس مرماه البلجيكي تيبو كورتوا بعد تعافيه مؤخرًا من الإصابة.

وعاد كورتوا للمشاركة في تدريبات ريال مدريد بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في الرباط الصليبي والتي غيبته عن الفريق منذ بداية الموسم.

وكان من المتوقع أن يعود كورتوا لحماية عرين ريال مدريد عقب فترة التوقف الدولي الحالية.

ونشر ريال مدريد بيانًا عبر موقعه الإلكتروني جاء فيه: "أظهرت الفحوصات التي أجريت اليوم للاعبنا تيبو كورتوا، أنه يعاني من تمزق في الغضروف الهلالي الداخلي في ركبته اليمنى. وقعت الإصابة خلال تدريبات اليوم. ستتم متابعة تطور حالته".

وقدرت تقارير صحفية مدة غياب تيبو كورتوا عن الملاعب لفترة تتراوح بين 4 - 6 أسابيع، ما يعني انتهاء موسمه على الأرجح مع ريال مدريد، ويستمر أندريه لونين وكيبا أريزابالاجا في حراسة مرمى ريال مدريد في الفترة المقبلة.

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