غلق وتشميع 7 سناتر تعليمية بدون ترخيص في حي منتزه أول يالإسكندرية

شن حي المنتزه أول بالإسكندرية، برئاسة اللواء محمد عبدالله سحلول، بالتنسيق مع الإدارة التعليمية بالمنتزة، حملة لغلق السناتر التعليمية الغير مرخصة، استجابة للشكاوى الواردة الواردة عبر البوابة الإلكترونية.

جاء ذلك بتواجد كل من مدير إدارة الأزمات والاتصال السياسي بالإدارة التعليمية وشرطة المرافق، ومندوب من إدارة أشغال الطريق ومندوب من إدارة الرخص، ووحدة الإزالة.

جرى غلق وتشميع 7 سناتر تعليمية بكل من شارع 17 من شارع جمال عبدالناصر، شارع مصطفى كامل بجوار البنك الأهلي، 1 شارع مصطفى كامل بجوار البنك الأهلي، شارع حلمي جمعة سليمان، دوران السيوف، كما تم مصادرة 6 شاشات عرض.

وفي سياق آخر، قامت إدارة إشغال الطريق بقيادة إسلام عبد الحميد ومعاوني الإشغال بالتنسيق مع شرطة المرافق بالحي بحملة مفاجئة استهدفت شوارع صلاح الدين شعبان وملك حفني بحري وجمال عبد الناصر اسفل كوبري 45، وشارع سيف ويوسف غالي.

أسفرت الحملة عن التحفظ على نحو 130 حالة إشغال متنوعه وغلق 5 منشأت لمخالفتهم قرارات الغلق والتنبيه بعدم تكرار المخالفة، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين والتصدي لاستحواذ الأرصفة والتعديات على حرم الطريق العام.

كما واصلت إدارة الأزمات ووحدة الإزالة الفورية، بحي المنتزة أول، رصد وتتبع البلاغات الخاصة بالبناء المخالف تلقت غرفة العمليات عده بلاغات بوجود مخالفات بناء بدون ترخيص بنطاق الحي، حيث تم التوجه إلى للتصدي لأعمال بناء مخالف بشارع ابراهيم السيد مع جمال عبد الناصر.

ومن خلال المعاينة تبين وجود تشوينات بشقة بالدور الثالث علوى، وأعمال تكسير وعليه تم إيقاف الأعمال والتحفظ على موتور ونش، كما تم إيقاف أعمال بناء حوائط أعلى سطح بالدور التاسع العلوى، وتم تحفظ على 1برويطه 2كوريك 1فأس وخرطوم مياه بعقار في شارع زينة السيوف، تم فك شده خشبية أعلى سطح عقار بشارع خالد بن الوليد، وتم التحفظ على كمية من الخشب والحديد.

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