الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

نسيج واحد.. راعي كنيسة العصافرة يتبرع لمشروع صكوك الإطعام بأوقاف الإسكندرية

قس يشارك في مشروع
قس يشارك في مشروع صكوك الإطعام بأوقاف الإسكندرية

في لفتة طيبة تعكس مدى الترابط والوحدة الوطنية بين أبناء الشعب المصري العظيم، شارك راعي كنيسة العصافرة بالإسكندرية في مشروع صكوك الإطعام بمديرية أوقاف الإسكندرية.

واستقبل الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، القس أسطافنيوس راعي كنيسة العصافرة بمكتبه بديوان عام مديرية الأوقاف للمشاركة في صكوك الإطعام خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد الشيخ سلامة، أن المصريين نسيج واحد وأن روح المحبة والأخوة هي عنوانهم، مؤكدًا أننا نعيش ازهى عصور الوحدة الوطنية صفًا واحدًا ويدًا واحدة خلف قيادة سياسية حكيمة تملئ قلوبنا حبًا ووفاءً لوطننا.

ومن جانبه، أكد القس أسطافنيوس، على أن مشاركته في صكوك الإطعام تنبع من قرارة نفسه لما يلمسه ويراه من دور للأوقاف في محافظة الإسكندرية، وسائر المحافظات وما تقدمه الأوقاف لأبناء الشعب المصري دون تفرقة بين مسلم ومسيحي سواءً كان من لحوم الإطعام أو الأضاحي.

 

وكان قد قام الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، بجولة مرورية شملت عددًا من مساجد إدارة أوقاف شرق لمتابعة صلاة العشاء والتراويح والتأكد من انضباط الأئمة والعاملين بالمساجد.

وأشاد بجهود الأئمة التي يبذلونها في رمضان، كما أشاد بما رأه من إقبال المصلين على المساجد والتفافهم حول أئمة المساجد.

كما ألقى الشيخ سلامة، ندوة تثقيفية بمركز شباب الأنفوشي تحت عنوان "حفظ الجميل"، حيث تأتي هذه الندوات والفعاليات في إطار سعي الوزارة لنشر الوعي والفكر الوسطي المستنير بين فئات المجتمع المختلفة.

 

وكان قد أوضح وكيل أوقاف الإسكندرية، أن المديرية تستقبل شهر رمضان المبارك بأنشطة مكثفة، وخطة للعمل الدعوي والنشاط الديني، بناءً على توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، والتي تتضمن: المقارئ الجمهور ودروس العصر، التراويح وخاطرة العشاء، مجالس إقراء، مجالس إفتاء، صحح تلاوتك، حصن طفلك، بالإضافة إلى فعاليات الملتقى الفكري الذي يشارك به عدد من الأئمة والواعظات المنتقين بجانب قادة الفكر.

الشعب المصري أوقاف الإسكندرية راعي كنيسة العصافرة صكوك الإطعام وزارة الأوقاف

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