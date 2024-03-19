الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

كيف تنظم مستويات السكر في الدم خلال شهر رمضان؟

سكر الدم
سكر الدم

هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لخفض نسبة السكر في الدم من ممارسة النشاط البدني إلى شرب المزيد من الماء إلى تناول الأدوية، ويمكن لبعض الطرق خفض مستويات الجلوكوز بشكل أسرع وذلك بحسب ما جاء فى موقع "هيلث".


 كيفية خفض نسبة السكر في الدم مع مرور الوقت

يمكنك خفض نسبة السكر في الدم تدريجيًا عن طريق إجراء تغييرات في نمط حياتك، ويمكن إجراء تغييرات في نمط الحياة على نظامك الغذائي أو نومك أو نشاطك، ويمكن لبعض الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 خفض نسبة السكر في الدم عن طريق تغيير نمط الحياة وحده؛ قد يحتاج أشخاص آخرون أيضًا إلى تناول أدوية مرض السكري.


 انتبه إلى كمية الكربوهيدرات التي تتناولها

تتحلل الكربوهيدرات الموجودة في الأطعمة والمشروبات إلى جلوكوز (سكر) عندما تدخل جسمك، مما يزيد من مستويات الجلوكوز لديك. بالنسبة للأشخاص الذين لا يعانون من مرض السكري، يمكن للجسم ضمان عدم ارتفاع المستويات بشكل كبير، ولكن الجسم غير قادر على القيام بذلك بالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2، وبالتالي يمكن أن ترتفع مستويات السكر في الدم عما ينبغي.


 أضف الألياف إلى نظامك الغذائي

نظرًا لأن الألياف تبطئ عملية الهضم وتقلل من سرعة امتصاص السكر، فيمكن أن تلعب العناصر الغذائية دورًا حاسمًا في خفض نسبة السكر في الدم. من خلال دمج الألياف في نظامك الغذائي على أساس ثابت، تظهر الأبحاث أنه يمكنك خفض نسبة السكر في الدم، واختر الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفول والأرز البني والأفوكادو وكرنب بروكسل وبذور الشيا، بالإضافة إلى الخضار الورقية الداكنة.


وجبة خفيفة على الفستق

عندما تريد تناول وجبة خفيفة بين الوجبات، فكر في تناول بعض الفستق، وجدت دراسة صغيرة أجريت على 48 شخصًا مصابًا بداء السكري من النوع 2 أن تناول 25 جرامًا من الفستق مرتين يوميًا لمدة 12 أسبوعًا يخفض نسبة الجلوكوز في الدم. وقد ربطت أبحاث أخرى الفستق بانخفاض نسبة الجلوكوز في الدم، لكن هذه الدراسات كانت بقيادة جزئية من قبل المجموعات التي تدعم الفستق. المزارعين.

ف تقوم بتنظيم مستويات السكر في الدم خلال شهر رمضان كيف تقوم بتنظيم مستويات بتنظيم مستويات السكر في الدم لو مريض سكر نوع مريض سكر نوع ٢ الأشياء

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