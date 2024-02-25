اليوم الوطني.. 5 أسباب مقنعة لتناول الفستق كل يوم

عندما يتعلق الأمر بإضافة القرمشة والنكهة المناسبة إلى وجباتك الخفيفة، فلا يوجد شيء أكثر صحة وألذ من المكسرات والبذور، تعمل هذه الأطعمة الفائقة الصغيرة على إشباع رغباتك، وتوفر المغذيات الدقيقة الأساسية للجسم مع الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي في المسار الصحيح.

يتمتع الفستق ، بالمذاق المثالي والمظهر الغذائي المثالي ليكون رفيقك الغذائي اليومي، يمكن لحفنة من هذه الفاكهة الجافة اللذيذة أن تنقذك في أي وقت - أثناء التنقل أو لتناول وجبة خفيفة في وقت متأخر من الليل، ويمكن أيضًا إضافتها إلى حليب طفلك لإضفاء نكهة لا تقاوم ومجموعة كبيرة من الفوائد، يمكن أيضًا تضمين الفستق في مجموعة متنوعة من الأطعمة الحلوة والمالحة بدءًا من السلطات والآيس كريم والحلويات إلى خيارات الوجبات الخفيفة المقرمشة الأخرى.

يتم الاحتفال باليوم الوطني للفستق في 26 فبراير من كل عام، يمكن أيضًا تضمين الفستق في مجموعة متنوعة من الأطعمة الحلوة والمالحة بدءًا من السلطات والآيس كريم والحلويات إلى خيارات الوجبات الخفيفة المقرمشة الأخرى.

الفستق غني بالألياف والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والنحاس والمغنيسيوم والكاروتينات والمعادن الأخرى. أفضل طريقة للحصول على التغذية المثلى من الفستق هي تحميصه وتخزينه في درجة حرارة أقل من 10 درجات مئوية.

فوائد صحية رائعة للفستق

1. يعزز الإدراك: تلعب مضادات الأكسدة القوية مثل اللوتين والزياكسانثين الموجودة في الفستق دورًا في حماية خلايانا وأنسجتنا من الأكسدة وبالتالي التخفيف من خطر الاضطرابات العصبية.

2. بروتين عالي الجودة: الفستق غني بالأحماض الأمينية الأساسية والأحماض الأمينية المتفرعة السلسلة، وهذا يساعد في تحسين كتلة العضلات وتآكل الأنسجة، بالمقارنة مع المكسرات الأخرى، يعتبر الفستق مصدرًا جيدًا للبروتين النباتي مع قيمة PDCAAS (درجة الأحماض الأمينية المصححة لهضم البروتين).

3. صحة القلب: أشارت الدراسات إلى أن مادة إل-أرجينين الموجودة في الفستق، قد تساعد في تحسين صحة القلب، يعمل على استرخاء الأوعية الدموية مما يؤدي إلى تمددها وبالتالي تحسين تدفق الدم في الأوعية، تساعد هذه الخاصية في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم وأمراض الشريان التاجي وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى.

4. يقلل من ارتفاع السكر: تشير الأدلة الحديثة إلى أن الفستق يمكن أن يقلل من ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد الوجبة، لذلك يمكن لمرضى السكر تناولها كوجبة خفيفة أو إضافتها إلى وجباتهم كطبقة علوية من السلطة لخفض نسبة السكر في الدم.

5. غني بالألياف: بالإضافة إلى البروتين عالي الجودة، فإن الفستق غني أيضًا بالألياف، إنه يعزز الشبع، مما يساعد في التحكم في وزننا، يمكنك إضافتها إلى العصائر الخاصة بك، أو تقطيع طبق الفاكهة وبشرها في الحلوى.