مصرع طفلة اختناقًا أثناء الرضاعة فى الجيزة

شهدت منطقة بولاق الدكرورغرب محافظة الجيزة، مصرع طفلة رضيعة عقب اختناقها أثناء الرضاعة.

البداية كانت بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال طفلة تبلغ من العمر شهر متوفاة نتيجة اختناق أثناء تناولها جرعة لبن زائدة من والدتها ومقيمة بدائرة القسم.

على الفور انتقلت قوة امنية وبالفحص وبالتقابل مع والدي الطفلة أفادوا بأنه أثناء قيام والدة الطفلة بإرضاعها غافلها النعاس ولقيت مصرعها اختناقًا باللبن ولقت مصرعها إثر ذلك ولم يشتبهوا في وفاتها جنائيا وجري التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.