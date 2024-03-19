الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مصرع طفلة اختناقًا أثناء الرضاعة فى الجيزة

ارشيفية
ارشيفية

شهدت منطقة بولاق الدكرورغرب محافظة الجيزة، مصرع طفلة رضيعة عقب اختناقها أثناء الرضاعة.

 البداية كانت بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال طفلة تبلغ من العمر شهر متوفاة نتيجة اختناق أثناء تناولها جرعة لبن زائدة من والدتها ومقيمة بدائرة القسم.

على الفور انتقلت قوة امنية وبالفحص وبالتقابل مع والدي الطفلة أفادوا بأنه أثناء قيام والدة الطفلة بإرضاعها غافلها النعاس ولقيت مصرعها اختناقًا باللبن ولقت مصرعها إثر ذلك ولم يشتبهوا في وفاتها جنائيا وجري التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

منطقة بولاق الدكرور محافظة الجيزة ختناقها أثناء الرضاعة قسم شرطة بولاق الدكرور

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