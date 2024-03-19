نشرة توصيات فنية لمزارعي محصول المانجو يجب الالتزام بها خلال مارس
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول المانجو مراعاتها، خلال شهر مارس:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
أولًا: أهم العمليات
1- المحافظة على انتظام الري خلال الموسم بالكميات المقررة والمدونة بالجدول
2- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
3-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة
4- الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر
5- الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغرى
6- الري الفوري بعد سقوط الامطار حتي لا يحدث تراكم للأملاح حول الجذور وموت الاشجار
7- يتم وقف اي رش في حالة سقوط الامطار او الهواء الشديد
8- الالتزام بتوصيات والتركيزات المدونة على عبوات الرش سواء الرش الفطري او الرش الحشري وذلك لضمان الوصول الي أفضل النتائج وتغيير المبيد في كل رشة ان أمكن ذلك
9- الرش في الصباح الباكر او اخر اليوم وعدم الرش في الحرارة العالية حتى لا يحدث احتراق الاوراق
10- التأكد من صلاحية المبيد المستخدم قبل الزوبان في الماء لضمان تحقيق الكفاءة المطلوبة
11- التخلص من السرطانات والتكتلات وتطهر اماكن القص باي مبيد فطري
13- بداية تجهيز الجور للشتلات الغائبة بالمقنانات السماية في 15/3
14- تفطيم الشتلات في المشتل من داخل الصوب ونقلها الي المانشر الخارجي لاعداها للبيع والزراعة من15/ 3 حتي 15/5
العروة الربيعية
ثانيا: التسميد
ا- تسميد اشجار المانجو التى تروى بالتنقيط
الرية الأولى: 2ك سلفات نشادر + 1ك سلفات ماغنسيوم
الرية الثانية: 2ك سماد مركب 19 -19-19
الرية الثالثة: 2ك سلفات بوتاسيوم +2لتر حامض فوسفوريك
الرية الرابعة: 2ك نترات كالسيوم
ب- الرش الورقي
1-لزيادة نسبة العقد عند بداية التزهير يتم استخدام كولتار (مركب اكسينى) بمعدل 75سم / 100لتر ماء
2-يتم الرش الورقى بمعدلات الاتية فى حالة ظهور اعراض نقص العناصر على الاشجار
200جم سلفات + 200جم زنك مخلبى +200جم منجنيز مخلبى + 100جم سلفات نحاس +100جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس +250جم يوريا ( لرفع كفائة الامتصاص) / 600 لتر ماء
ثالثا: برنامج الري
السنة الأولى 15 لتر/ الشجرة
السنة الثانية 15 لتر/ الشجرة
السنة الثالثة 20 لتر/ الشجرة
السنة الرابعة 20 لتر/ الشجرة
السنة الخامسة 35 لتر/ الشجرة
السنة السادسة 40 لتر/ الشجرة
السنة السابعة 50 لتر/ الشجرة
برنامج الري
يتم تقسيم الري إلى 3 دفعات في الاسبوع بمعدل 1.30 ساعة في الرية
45 دقيقة ري بدون تسميد30 دقيقة ري بتسميد 15 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة
رابعا: برنامج المكافحة
مقاومة الامراض الفطرية والآفات الحشرية والحيوانية
1-رش كوسيد 2جم / لتر ماء + مادة ناشرة بمعدل 1/2 سم لكل لتر ماء
2- رش بانش بمعدل 1/2 / لتر ماء + مادة ناشرة بمعدل 1/2 سم لكل لتر ماء
3-رش مركب كبروس ام 1لتر + سوبرالت بمعدل 500سم / 004 لتر ماء
4- رش تلت بمعدل 100/600لتر ماء + مادة ناشرة بمعدل 1/2 سم لكل لتر ماء
5-مكافحة الاكاروسات باضافة الفيرتيميك بمعدل 25سم /100لتر ماء + مادو ناشرة 1/2سم
6-مكافحة الحفارت السيديال بمعدل 3سم / لتر ماء + زيت معدني 1سم / لتر ماء
7-مكافحة الحشرات الثاقبة الماصة المن والتربس والجاسد باستخدام كلوبريد 35% بمعدل 30سم / 100لتر ماء.