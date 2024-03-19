الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

نشرة توصيات فنية لمزارعي محصول المانجو يجب الالتزام بها خلال مارس

محصول المانجو
محصول المانجو

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول المانجو مراعاتها، خلال شهر مارس: 
وتمثلت التوصيات في الآتي:
أولًا: أهم العمليات 
1- المحافظة على انتظام الري خلال الموسم بالكميات المقررة والمدونة بالجدول
2- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
3-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة
4- الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر
5- الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغرى
6- الري الفوري بعد سقوط الامطار حتي لا يحدث تراكم للأملاح حول الجذور وموت الاشجار
7- يتم وقف اي رش في حالة سقوط الامطار او الهواء الشديد
8- الالتزام بتوصيات والتركيزات المدونة على عبوات الرش سواء الرش الفطري او الرش الحشري وذلك لضمان الوصول الي أفضل النتائج وتغيير المبيد في كل رشة ان أمكن ذلك
9- الرش في الصباح الباكر او اخر اليوم وعدم الرش في الحرارة العالية حتى لا يحدث احتراق الاوراق
10- التأكد من صلاحية المبيد المستخدم قبل الزوبان في الماء لضمان تحقيق الكفاءة المطلوبة
11- التخلص من السرطانات والتكتلات وتطهر اماكن القص باي مبيد فطري
13- بداية تجهيز الجور للشتلات الغائبة بالمقنانات السماية في 15/3
14- تفطيم الشتلات في المشتل من داخل الصوب ونقلها الي المانشر الخارجي لاعداها للبيع والزراعة من15/ 3 حتي 15/5 
 العروة الربيعية
ثانيا: التسميد
ا-  تسميد اشجار المانجو التى تروى بالتنقيط
الرية الأولى: 2ك سلفات نشادر + 1ك سلفات ماغنسيوم
الرية الثانية: 2ك سماد مركب 19 -19-19
الرية الثالثة: 2ك سلفات بوتاسيوم +2لتر حامض فوسفوريك
الرية الرابعة: 2ك نترات كالسيوم
ب- الرش الورقي
1-لزيادة نسبة العقد عند بداية التزهير يتم استخدام كولتار (مركب اكسينى) بمعدل 75سم / 100لتر ماء
2-يتم الرش الورقى بمعدلات الاتية فى حالة ظهور اعراض نقص العناصر على الاشجار
200جم  سلفات + 200جم زنك مخلبى +200جم  منجنيز مخلبى + 100جم سلفات نحاس  +100جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس +250جم يوريا ( لرفع كفائة الامتصاص) / 600 لتر ماء
ثالثا: برنامج الري 
السنة الأولى 15 لتر/ الشجرة 
السنة الثانية 15 لتر/ الشجرة 
السنة الثالثة 20 لتر/ الشجرة 
السنة الرابعة 20 لتر/ الشجرة 
السنة الخامسة 35 لتر/ الشجرة 
السنة السادسة 40 لتر/ الشجرة 
السنة السابعة 50 لتر/ الشجرة

برنامج الري
يتم تقسيم الري إلى 3 دفعات في الاسبوع بمعدل 1.30 ساعة في الرية
45 دقيقة ري بدون تسميد30 دقيقة ري بتسميد 15 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة
رابعا: برنامج المكافحة 
مقاومة الامراض الفطرية والآفات الحشرية والحيوانية
1-رش كوسيد 2جم / لتر ماء + مادة ناشرة بمعدل 1/2 سم لكل لتر ماء
2- رش بانش بمعدل 1/2 / لتر ماء + مادة ناشرة بمعدل 1/2 سم لكل لتر ماء
3-رش مركب كبروس ام 1لتر + سوبرالت بمعدل 500سم / 004 لتر ماء
4-  رش تلت بمعدل 100/600لتر ماء + مادة ناشرة بمعدل 1/2 سم لكل لتر ماء 
5-مكافحة الاكاروسات باضافة الفيرتيميك بمعدل 25سم /100لتر ماء + مادو ناشرة 1/2سم 
6-مكافحة الحفارت السيديال بمعدل 3سم / لتر ماء + زيت معدني 1سم / لتر ماء
7-مكافحة الحشرات الثاقبة الماصة المن والتربس والجاسد باستخدام كلوبريد 35% بمعدل 30سم / 100لتر ماء.

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول

مواد متعلقة

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الجوافة

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى التفاح

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الكمثرى خلال فبراير

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى محصول القمح خلال شهر فبراير

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الشعير خلال فبراير

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول التفاح

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي التفاح خلال يناير

الأكثر قراءة

البيت الأبيض: بايدن ونتنياهو بحثا آخر تطورات "مفاوضات قطر" بشأن الرهائن

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 19-3-2024 فى بورصة الدواجن

بإيفيه من "الباشا تلميذ".. محمد رجب يعلق على مشاركته في الحشاشين

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الاثنين

نشرة توصيات فنية لمزارعي محصول المانجو يجب الالتزام بها خلال مارس

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 19-3-2024 في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

ماجد حبته

بوتين مستمر

محمد قدري

محمد قدرى يكتب: أكرم حسنى "جه"

وائل لطفي

لغة القوة

أحمد أبوالمحاسن

عهد «الصّباح».. الوجه الآخر للحشاشين (1)

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

محمود خليل

الفانوس الكوز ومفتاح البُمب

ماجد حبته

عهد مصرى أوروبى جديد

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

المتحدث العسكرى الإسرائيلى: ننتظر الوقت المناسب للتحرك فى مستشفى الشفاء

مقترح جديد.. تفاصيل العرض الإسرائيلى لـ حماس فى مفاوضات الدوحة

تقارير إسرائيلية: مفاوضات الهدنة تتجه للتعامل مع "السنوار" بشكل مباشر