نشرة توصيات فنية لمزارعي محصول المانجو يجب الالتزام بها خلال مارس

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول المانجو مراعاتها، خلال شهر مارس:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

أولًا: أهم العمليات

1- المحافظة على انتظام الري خلال الموسم بالكميات المقررة والمدونة بالجدول

2- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة

3-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة

4- الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر

5- الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغرى

6- الري الفوري بعد سقوط الامطار حتي لا يحدث تراكم للأملاح حول الجذور وموت الاشجار

7- يتم وقف اي رش في حالة سقوط الامطار او الهواء الشديد

8- الالتزام بتوصيات والتركيزات المدونة على عبوات الرش سواء الرش الفطري او الرش الحشري وذلك لضمان الوصول الي أفضل النتائج وتغيير المبيد في كل رشة ان أمكن ذلك

9- الرش في الصباح الباكر او اخر اليوم وعدم الرش في الحرارة العالية حتى لا يحدث احتراق الاوراق

10- التأكد من صلاحية المبيد المستخدم قبل الزوبان في الماء لضمان تحقيق الكفاءة المطلوبة

11- التخلص من السرطانات والتكتلات وتطهر اماكن القص باي مبيد فطري

13- بداية تجهيز الجور للشتلات الغائبة بالمقنانات السماية في 15/3

14- تفطيم الشتلات في المشتل من داخل الصوب ونقلها الي المانشر الخارجي لاعداها للبيع والزراعة من15/ 3 حتي 15/5

العروة الربيعية

ثانيا: التسميد

ا- تسميد اشجار المانجو التى تروى بالتنقيط

الرية الأولى: 2ك سلفات نشادر + 1ك سلفات ماغنسيوم

الرية الثانية: 2ك سماد مركب 19 -19-19

الرية الثالثة: 2ك سلفات بوتاسيوم +2لتر حامض فوسفوريك

الرية الرابعة: 2ك نترات كالسيوم

ب- الرش الورقي

1-لزيادة نسبة العقد عند بداية التزهير يتم استخدام كولتار (مركب اكسينى) بمعدل 75سم / 100لتر ماء

2-يتم الرش الورقى بمعدلات الاتية فى حالة ظهور اعراض نقص العناصر على الاشجار

200جم سلفات + 200جم زنك مخلبى +200جم منجنيز مخلبى + 100جم سلفات نحاس +100جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس +250جم يوريا ( لرفع كفائة الامتصاص) / 600 لتر ماء

ثالثا: برنامج الري

السنة الأولى 15 لتر/ الشجرة

السنة الثانية 15 لتر/ الشجرة

السنة الثالثة 20 لتر/ الشجرة

السنة الرابعة 20 لتر/ الشجرة

السنة الخامسة 35 لتر/ الشجرة

السنة السادسة 40 لتر/ الشجرة

السنة السابعة 50 لتر/ الشجرة

برنامج الري

يتم تقسيم الري إلى 3 دفعات في الاسبوع بمعدل 1.30 ساعة في الرية

45 دقيقة ري بدون تسميد30 دقيقة ري بتسميد 15 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة

رابعا: برنامج المكافحة

مقاومة الامراض الفطرية والآفات الحشرية والحيوانية

1-رش كوسيد 2جم / لتر ماء + مادة ناشرة بمعدل 1/2 سم لكل لتر ماء

2- رش بانش بمعدل 1/2 / لتر ماء + مادة ناشرة بمعدل 1/2 سم لكل لتر ماء

3-رش مركب كبروس ام 1لتر + سوبرالت بمعدل 500سم / 004 لتر ماء

4- رش تلت بمعدل 100/600لتر ماء + مادة ناشرة بمعدل 1/2 سم لكل لتر ماء

5-مكافحة الاكاروسات باضافة الفيرتيميك بمعدل 25سم /100لتر ماء + مادو ناشرة 1/2سم

6-مكافحة الحفارت السيديال بمعدل 3سم / لتر ماء + زيت معدني 1سم / لتر ماء

7-مكافحة الحشرات الثاقبة الماصة المن والتربس والجاسد باستخدام كلوبريد 35% بمعدل 30سم / 100لتر ماء.