بيتكوفيتش يضم قندوسى من منتخب الجزائر للمحليين

يعد أحمد قندوسي لاعب نادي سيراميكا كليوباترا واحدا من 5 لاعبين فقط ضمهم الكرواتي البوسني فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني لمنتخب الجزائر لأول مرة استعداد للتوقف الدولي لشهر مارس.

قندوسي في منتخب الجزائر للمحليين

وقبله كان قندوسي لاعبا دوليا في منتخب محاربي الصحراء للمحليين تحت قيادة فنية من الجزائري مجيد بوقرة الذي تمكن من قيادة منتخب الجزائر للمحليين للحصول على المركز الثاني في بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2023 في الجزائر.

وساهم قندوسي بشكل كبير في إحراز الميدالية الفضية لأنه كان لاعبا أساسيا في هذه البطولة إذ شارك في 5 مباريات من أصل 6 مباريات لعبها منتخب محاربي الصحراء أي لم يتغيب سوى عن مباراة واحدة أمام منتخب موزمبيق في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى.

وبالرغم من ذلك لم ينجح قندوسي في تسجيل أي هدف كما أنه فشل في صناعة أي هدف.

قندوسي مع سيراميكا

وانتقل “قندوسي” إلى صفوف سيراميكا على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادما من نادي الأهلي.

لعب قندوسي مع سيراميكا في الموسم الحالي 16 مباراة، وسجل 7 أهداف، وصنع 5، وهي موزعة كالتالي :

الدوري

10 مباريات في بطولة الدوري المصري الممتاز، وسجل 5 أهداف، والمدهش أنه هداف سيراميكا كما أنه صنع هدفين.

وتغيب عن 4 مباريات منها 3 مباريات بسبب الإصابة أمام أندية البنك الأهلي في الأسبوع السابع، وإنبي في الأسبوع الثامن، ومودرن فيوتشر في الأسبوع التاسع، في حين تغيب عن المباراة الرابعة أمام نادي بلدية المحلة الصاعد حديثا دوري الأضواء والشهرة في الأسبوع الـ14 بسبب حصده البطاقة الحمراء أمام نادي الجونة الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء والشهرة في الأسبوع الـ13.

كأس الرابطة

4 مباريات في بطولة كأس الرابطة المصرية، ولم يسجل سوى هدف لكنه صنع 3 أهداف.

ولم يتغيب سوى عن مباراة واحدة أمام نادي الداخلية في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة.

كأس السوبر

مباراتان في بطولة كأس السوبر المصري أي لم يتغيب عن أي مباراة، وسجل هدفا.

لكن يؤخذ على قندوسي كثرة حصوله على البطاقات الملونة بواقع 4 بطاقات صفراء منها 3 بطاقات صفراء في الدوري، وبطاقة صفراء واحدة في كأس الرابطة، كما أنه حصل على البطاقة الحمراء مرة واحدة.

ويرجع الفضل في انضمام قندوسي إلى محاربي الصحراء إلى أيمن الرمادي المدير الفني لسيراميكا الذي نجح في إظهار إمكانات قندوسي، واستغلها أفضل استغلال في أكثر من مركز مثل لاعب الوسط الأيسر، والجناح الأيمن، ولاعب الوسط المحوري، ولاعب الوسط الأيمن لدرجة أن الأهلي يفكر جديا في استعادته في الموسم المقبل.