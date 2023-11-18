السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تألق أحمد قندوسي يدفع محمد كريستو لطلب الرحيل عن الأهلي

محمد الضاوي كريستو
محمد الضاوي كريستو

طلب التونسي محمد الضاوي كريستو، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، من خالد بيبو مدير الكرة التوسط لدى الجهاز الفني وإدارة الكرة للسماح له بالرحيل خلال فترة الانتقالات ‏الشتوية في يناير المقبل.‏

وكشف مصدر، أن كريستو أكد لمدير الكرة أنه يرغب فى المشاركة بصورة أساسية، وأن عدم حصوله على الفرصة ينعكس عليه بصورة سلبية ويبعده عن منتخب بلاده، ‏خاصة أنه كان يملك العديد من العروض للرحيل قبل انطلاق منافسات الموسم الجاري.‏

وأضاف المصدر، أن رغبة التونسي محمد الضاوي كريستو في الرحيل علي سبيل الإعارة جاء بعد أن شاهد تألق الجزائري أحمد قندوسي لاعب الفريق بعد إعارته لصفوف فريق سيراميكا كليوباترا، ومنافسته على لقب الهداف بعد أن حصل ‏على فرصته، وشارك بشكل أساسي في مباريات فريقه، وهو ما يرغب في تكراره بالنصف الثاني من بطولة الدوري.‏

وأشار إلى أن خالد بيبو أكد للاعب أنه سيتحدث مع إدارة الكرة وأخطارهم برغبته، ولكن بعد العودة من الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة أسبوع عقب مباراة الجونة، وذلك على الرغم من تأكده بأن الفريق في حاجة إلى خدماته، وسيحصل على فرصته أسوة ببقية اللاعبين.‏

خالد بيبو: استبعاد أو ضم لاعبين للمنتخب شأن يخص جهازه الفني 

وكان خالد بيبو، مدير الكرة للفريق الأول بالنادي الأهلي، قد قال في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي، إن استبعاد أو ضم اللاعبين من وإلى المنتخب الوطني هو شأن يخص الجهاز الفني للمنتخب، ولا نتدخل في قراراته، مثلما لا نسمح لأحد بالتدخل في إدارة شئون فريقنا.

ولفت إلى أن كل ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود موقف للجهاز الفني للأهلي تجاه استبعاد أي من اللاعبين من معسكر المنتخب الأخير كلام عار تمامًا من الصحة، ولا توجد أي مناقشات في هذا الشأن. 

وتمنى بيبو التوفيق للمنتخب الوطني وجهازه الفني لتحقيق حلم كل المصريين بالتأهل لكأس العالم ٢٠٢٦.

 وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح الفريق راحة أسبوعًا بعد انتهاء المواجهات الرسمية قبل توقف مسابقة الدوري الممتاز بسبب فترة الأجندة الدولية، التي يخوض خلالها المنتخب الوطني مباراتي جيبوتي وسيراليون يومي ١٦ و١٩ نوفمبر الجاري في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

خالد بيبو الاهلى كريستو محمد الضاوي كريستو أحمد قندوسي

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