رسميًا.. فلاديمير بيتكوفيتش يوقع عقود تدريب منتخب الجزائر

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الإثنين، أنه وقع مع المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، عقود تدريب منتخب «محاربي الصحراء»، وذلك حسبما ذكر في بيان رسمي.

وأشار الاتحاد الجزائري، إلى أن بيتكوفيتش، وقع عقدا لتدريب منتخب الجزائر، يمتد حتى عام 2026.

ونشر الاتحاد الجزائري عبر حساباته الرسمية على «فيس بوك»، صورا لتوقيع عقود تدريب «الخضر» مع فلاديمير بيتكوفيتش.

وكان فلاديمير بيتكوفيتش، المدرب الجديد للمنتخب الجزائري، قد وصل إلى مطار هواري بومدين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، حيث عقد جلسة مع وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري، قبل أن يتوجه المدرب السويسري صاحب الجنسية البوسنية إلى مقر إقامته.

وسيعقد الاتحاد الجزائري لكرة القدم، مؤتمرا صحفيا لتقديم فلاديمير بيتكوفيتش لوسائل الإعلام في الساعة الثانية والنصف ظهرا في قاعة الاجتماعات بملعب نيلسون مانديلا بالجزائر العاصمة.

وسيخلف بيتكوفيتش - البالغ من العمر 60 عاما - المدرب جمال بلماضي الذي غادر منصبه، عقب النتائج السيئة لمنتخب «محاربي الصحراء» في كأس أمم إفريقيا 2023 التي أقيمت بكوت ديفوار.

وتولى بيتكوفيتش، تدريب عددا من الأندية السويسرية، وهي لوجانو، ويانج بويز، وسيون، كما أشرف على تدريب فريق لاتسيو الإيطالي، في الفترة ما بين 2012 إلى 2014.

وقاد بيتكوفيتش، تدريب منتخب سويسرا، خلال الفترة ما بين 2014 إلى 2021، حيث قاده نحو التأهل لدور الـ 16 بكأس أمم أوروبا 2016، وربع النهائي كأس أمم أوروبا 2020، إلى جانب قيادته الفريق نحو بلوغ مونديال 2018 في روسيا.