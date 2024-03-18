دعاء للصائم قبل الافطار في اليوم الثامن لشهر رمضان 2024

دعاء للصائم قبل الافطار في اليوم الثامن حيث يعد شهر رمضان المبارك هو شهر البركة والخير فهو شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، حيث تُفتح فيه أبواب الجنة وتُجاب فيه الدعوات، وتُغفر فيه السيئات، وتُرفع فيه الدرجات ويعتبر الوقت قبل الإفطار من أفضل الأوقات لاستجابة الدعاء،حيث للصائم دعوة لا تُرد.

وخلال السطور التالية نقدم لكم دعاء للصائم قبل الافطار وبعضا من الأدعية التي يمكن ترديدها خلال وقت الإفطار في رمضان، فيعد الدعاء في هذا الشهر من أفضل الأعمال خاصة وقت الإفطار.



دعاء للصائم قبل الافطار

اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي.

اللهم إني أسألك من خير ما سألَك به عبدُك ونبيُّك، وأعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك.

اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النارِ وما قرب إليها من قولٍ أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرًا.

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي.

اللهم إني أسألك العفو في ديني ودنياي وأهلي.

اللهم اغسل خطاياي بالماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم فإني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم.

اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار، وعذاب النار، وفتنةِ القبر، وعذاب القبر، ومن شر فتنة الغنى، ومن شر فتنة الفقر، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.