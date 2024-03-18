"الزراعة" تواصل ضخ السلع الغذائية بمعرض خير مزارعنا لأهالينا

يشهد معرض وزارة الزراعة «خير مزارعنا لأهالينا»، إقبالًا كبيرًا من المواطنين؛ لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان.

قال سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة، المشرف العام على المنافذ إن اقبال المواطنين بهذه الإعداد الغفيرة يوميًا من العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساء يؤكد ثقتهم في المنتجات المعروضة من حيث الجودة والسعر حيث تنخفض أسعار السلع بنسب مختلفة عن الأسواق تبدأ من 20% وتصل في بعض السلع إلى 50%، لافتًا إلى أن ذلك يأتى في إطار تكليفات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومنع الاحتكار ومحاربة الغلاء.

وأكد على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة بضخ كميات كبيره يوميًا من السلع الغذائية لمواجهة الطلب المتزايد عليها مع ضرورة الحرص على جودتها وثبات أسعارها لتتوافق مع القدرة الشرائية للمواطنين.

وشدد مستشار الوزير على أن المعرض مفتوح يوميًا بموقع الزراعات المحمية بالدقي أمام نادي الصيد من العاشرة صباحًا إلى العاشرة مساءً وحتى أواخر شهر رمضان.