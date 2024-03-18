الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

ربِّ اشرح لنا صدورنا.. دعاء ثامن يوم رمضان 2024

دعاء ثامن يوم رمضان
دعاء ثامن يوم رمضان

تصدر السؤال عن  دعاء ثامن يوم رمضان 2024 ، على محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية من قبل المسلمين، ونتيجة لذلك ينشر موقع "الدستور" خلال السطور التالية  دعاء ثامن يوم رمضان 2024 ، و الأدعية المستجابة في شهر رمضان 2024. 

الادعية المستجابة في شهر رمضان 2024

الادعية المستجابة في رمضان ..  نسألك يا الله أن يهل علينا هلال شهر رمضان ونحن في خير وصحة وسلام وأحسن حال اللهم اجعلنا في كامل استعدادنا للطاعات.

-اللهم اعنا على صيام نهاره وقيام ليله وقراءة القرآن.

دعاء ثامن يوم رمضان  .. يا رب العالمين يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة اجعلنا ممن تغشاهم رحمتك في شهر رمضان.

-اللهم إنك عفو كريم غفور رؤوف تحب العفو فاعف عنا.

-اللهم بلغنا رمضان ونحن في أحسن حال.

-ربنا اجعلنا من الفائزين في الشهر الكريم.

-اللهم اعتق رقابنا من النار.

-ربنا أنعم علينا وأهلينا بشهود شهر رمضان عامًا بعد عام ونحن في خير وصحة واحسن حال .

دعاء الفجر فى اليوم الثامن من رمضان الإثنين 18 مارس 2024

"فَاعْفُ عَنِّي".. دعاء ليلة القدر 2024 كامل

دعاء 8 رمضان 2024

 

دعاء 8 رمضان 2024 .. اللهمَّ احفظنا من شتات الأمر ومسِّ الضرِّ وضِيق الصدر وعذاب القبر وحلول الفقر وتقلُّب الدهر والعسر بعد اليسر والعقوق بعد البر، يا رب العالمين.

-ربِّ اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا ووفقنا إلى الطيب من القول والعمل يا رب العالمين.

امساكية رمضان 2024

دعاء ما قبل اذان المغرب في رمضان

دعاء ما قبل اذان المغرب في رمضان ..  اللهم إني صمت إليك فتقبل مني إنك أنت العزيز الحكيم. رب أسألك بأسمائك الحسنى التي سميت بها نفسك أن تبارك لي في صومي وديني وحياتي يارب. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه ومالم أعلم

ادعية ما قبل الافطار مستجابة

ادعية ما قبل الافطار .. اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا وليّ المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك.

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دعاء اليوم الثامن من رمضان الاثنين 18-3-2024 وأدعية الإفطار للصائم

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اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير.. أفضل الأدعية المستجابة في آخر جمعة من شهر شعبان

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