الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 7.. ميران عبد الوارث تطلب مقابلة شريف سلامة خارج العيادة

مسلسل كامل العدد
مسلسل كامل العدد +1

خلال أحداث الحلقة السابعة من مسلسل  كامل العدد +1، طالبت ميران عبد الوارث التي تجسد شخصية (ملك) من شريف سلامة الذي يجسد شخصية الطبيب (احمد مختار) أن تقابله خارج العيادة في احد الكافيهات، لتسأله في بعض الأشياء الخاصة بمشروعها.

أحداث مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 7

وبالفعل وافق شريف سلامة (أحمد) وقابلته (ملك) وتحدثت عن عملها ومشروعها الخاص، ولكنها تطرقت لبعض الأحاديث الجانبية عنه، ضمن أحداث مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 7.
 

مسلسل كامل العدد موعد عرض الحلقة 8

وتعرض الحلقة الثامنة من مسلسل كامل العدد +1 غدًا الاثنين في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.
 

مسلسل كامل العدد مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثامنة

ويعرض مسلسل كامل العدد +1 الشربيني بشكل حصري على شبكة قنوات ON وON drama خلال شهر رمضان.
 

مسلسل كامل العدد لـ دينا الشربيني.. أحداث الحلقة 7

مسلسلات رمضان 2024..قصة مسلسل كامل العدد

تقع أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعي وكوميدي في 15 حلقة فقط، ومع هذا العدد من الأطفال يبدأ الزوجان في مواجهة الكثير من المشكلات الأسرية، وصعوبات تواجههم في تربية الأبناء، بالإضافة إلى محاولة عيش حياة زوجية سعيدة.

أبطال مسلسل كامل العدد

يشارك مسلسل كامل العدد +1 عدد من نجوم الفن وهم:

-دينا الشربينى

- شريف سلامة

- إسعاد يونس

- آية سماحة

- جيهان الشماشرجى

- ميمى جمال

- أحمد كمال

- أحمد جمال سعيد

- سمر علام

- عمرو جمال

- تميم عبده

- جاسيكا حسام الدين

- لينا صوفيا بن حمان

- حمزة دياب

- الفت إمام

-العمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر

- إخراج خالد الحلفاوى

-إنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا

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مسلسل كامل العدد لـ دينا الشربيني.. أحداث الحلقة 7

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