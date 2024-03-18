تدور أحداث الحلقة السابعة من مسلسل نور والكوكب السعيد حول مغامرة جديدة يخوضها أبطالنا، حيث ينطلق يحيى وأخته زهرة ورامي وصديقهم الفضائي في مغامرة جديدة بحثًا عن انخفاض الطاقة السلبية في العالم، مستعينين بمعلومات رامي عن أماكن جديدة مليئة بالمغامرات.

مسلسل نور والكوكب السعيد أحداث الحلقة 7.. رحلة مليئة بالمغامرات والغموض

في مواجهة الشر:

تنجح حبيبة بمساعدة والدها في السيطرة على جهاز غلباوي وتهكيره، بينما ينجح سيف وأصدقائه في العثور على رمز من الرموز المفقودة للتطبيق.

في رحاب الدين:

يتحدث الشيخ صلاح عن فضل التطهر والذهاب للمسجد، مؤكدًا على أهمية التزين وارتداء أحسن الملابس عند زيارة بيت الله، مع ضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية.

في عالم الآثار:

تُكشف لوحة الهزيمة التي تزور التاريخ المصري، ويسعى رئيس عصابة سارقي الهوية فضولي إلى دفنها في مكان يصعب العثور عليه.

مفاجأة صادمة:

يُحكم بالإعدام على يحيى وشقيقته كنوز والأستاذ فضولي بعد اتهامهم بالخيانة.

حلقة مليئة بالتناقضات:

تتخلل الحلقة أحداث من مسلسلات مختلفة، مما يخلق شعورًا بالارتباك لدى المشاهد.

نهاية مفتوحة:

تُترك الأحداث معلقة دون حلول واضحة، مما يثير فضول المشاهد لمعرفة ما سيحدث في الحلقات القادمة.

مسلسل نور والكوكب السعيد موعد عرض الحلقة 8

مسلسل نور والكوكب السعيد أحد مسلسلات الأطفال التي جرى طرحها خلال هذا الموسم الرمضاني 2024، ويتكون من 30 حلقة مرتبطة بقضايا البيئة المختلفة، ويأتي موعد عرض المسلسل على القناة الأولى المصرية الساعة 6:05 مساء، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it، وهو إنتاج مشترك بين الأزهر الشريف وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، بالتعاون مع مجلة نور الصادرة من المنظمة العالمية لخريجى الأزهر.

قصة مسلسل نور والكوكب السعيد

تقدم حلقات مسلسل نور والكوكب السعيد مجموعة من الأفكار التوعوية الخاصة بالقضايا المختلفة، وكذلك إثارة خيال الطفل، وتشكيل وعيه بالقيم الإنسانية والحضارية التي يجب أن يتحلى بها؛ وتتلخص فكرة المسلسل في الدعوة إلى عالم جديد خالٍ من العنف والكراهية، والصراعات، وتدمير البيئة، ويسوده التسامح والإخاء وقبول الآخر، كما يسعى المسلسل إلى إيجاد عالم يرتقي بالذوق العام، وبالفن الراقي الذي يمحو القبح والإسفاف من حياتنا، ويتعامل فيه البشر بالرحمة تجاه كل الكائنات على كوكب الأرض، وبالوعي الكافي للحفاظ على الكوكب نفسه من الدمار، والتلوث، والتصحر.