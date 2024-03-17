شومان: الأزهر سيظل مناضلًا ضد الاحتلال إلى أن ينصر الله إخواننا فى فلسطين

قال الدكتور عباس شومان الأمين العام لهيئة كبار العلماء، إن الازهر الشريف بلغ اليوم 1084 عامًا، ظل خلالها حاملًا للواء الإسلام وشريعته، حاميًا للغة القرآن، وظل منارة للعلم يبصر الناس ويعلم أبناء المسلمين من دول العالم كافة.

ليظل منارة للعلم، وجندًا مدافعًا عن أوطان المسلمين، تتحطم في باحته أحلام الطغاة والمحتلين، لقن شيوخه الحملة الفرنسية درسًا قاسيًا لتجرؤهم على اقتحام باحاته، وعلى يد طالبه قتل قائدهم، وسيظل الأزهر مناضلًا ضد الاحتلال إلى أن ينصر الله إخواننا الذين يقاومونه اليوم في غزة وفلسطين.

وأضاف أمين كبار العلماء، خلال احتفالية الأزهر بمناسبة مرور 1084 عامًا هجريًا على تأسيس الجامع الأزهر، أن الأزهر الشريف في العصر الحاضر، ومن فوق منبره اجتمع الهلال والصليب لحماية الأوطان والدفاع عنها ضد المحتلين، وهو من سعى بالسلام بين الفرقاء، داعيًا لرأب الصدع ونزع فتيل الحروب والحفاظ على بني الإنسان أيا كان لونهم أو جنسهم.



وأوضح أن الأزهر الشريف بكامل هيئاته التي انطلقت من مشكاة الجامع الأزهر الشريف، منهلًا ينهل منه الجميع، فجامعة الأزهر صرح من أقدم الجامعات مالم تكن أقدمها، وقطاع المعاهد الأزهرية المترامية خدماته التعليمية داخل مصر وخارجها سيظل رافدا للعلم.

هيئة كبار العلماء في عهديها القديم والجديد ضمير العلم وحافظته

ومجمع البحوث الإسلامية سيظل لا يحرم علمه ولا يمنعه عن أي بلد من بلدان العالم، وستظل هيئة كبار العلماء في عهديها القديم والجديد، ضمير العلم وحافظته، ولن نجد مؤسسة على ظهر الأرض استطاعت أن تتناغم مع كل المؤسسات الإسلامية وغيرها دون أن تفرط أو تحدث صدامًا إلا مؤسسة الأزهر الشريف، ونسال الله -تعالى- ان يوفق إمامه الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر للسداد والتوفيق والسير بسفينة الأزهر إلى السلام بسلام.