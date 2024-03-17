الأحد 17 مارس 2024
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مصر

مركز المناخ: هدوء نسبى للرياح الثلاثاء والأربعاء المقبلين

الرياح
الرياح

قال الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هناك هدوءًا نسبيًا للرياح يومي الثلاثاء والأربعاء "19 - 20 مارس" في معظم محافظات الصعيد، ويمكن الرى، وبعد الساعة 8-9 مساءً في وجه بحري فيمكن الري.

وأضاف فهيم- في بيان له- أن وقف رى القمح يتم عندما يبدأ حامل السنبلة فى تغيير لونه إلى اللون الأصفر، حيث يعنى هذا الاصفرار توقف انتقال الغذاء إلى الحبوب، والدخول فى مرحلة النضج التام للمحصول تتلون خلالها جميع أوراق وسيقان وسنابل القمح باللون الأصفر.

وأكد فهيم أنه يجب على الزراعات المتأخرة الاهتمام بالرية الأخيرة، مع الاعتبار حالة الجو الخاص بمواعيد هبوب الرياح، حيث لا يجب الرى وقت هبوب الرياح تجنبًا للرقاد ومن علامات نضج المحصول، أن الحبوب تكون صلبة ومتماسكة يصعب تشكيلها بين الأصابع ويسهل انفصال الحبوب عن أغلفتها.

الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات المناخ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي محافظات الصعيد الرى رى القمح اللون الأصفر

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