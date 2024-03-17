الاتحاد السكندرى يبدأ مبارياته الودية بمواجهة سبورتنج فى غياب المهدى ومابولولو وتقا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندري اليوم "الأحد" مباراته الودية الأولى خلال فترة توقف دوري نايل أمام سبورتنج متصدر المجموعة الثالثة "2" في دوري القسم الثاني "ب".

الاتحاد يخوض 3 مباريات ودية

واستقر الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري بقيادة طارق العشري على خوض ثلاث مباريات ودية أخرى أمام سموحة غدا ثم بروكسي وفاركو يومى الأحد والإثنين المقبلين.

ويستعد فريق الاتحاد السكندري لمباراة المصري المقرر إقامتها أول أبريل المقبل في الأسبوع السابع عشر لمسابقة دوري نايل التي يحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع فيها برصيد 24 نقطة من 14 مباراة وله مباراتان مؤجلتان مع الأهلي والزمالك وحقق ستة انتصارات وتعادل ست مرات وخسر مباراتين وسجل 20 هدفا ودخل مرماه 18 هدفا.

أبرز غيابات الاتحاد السكندرى خلال المباريات الودية

ويغيب عن تدريبات الاتحاد السكندري ومبارياته الودية الثلاثي المهدي سليمان حارس المرمى لانضمامه لمعسكر منتخب مصر، وكريستوفاو مابولولو هداف الفريق لانضمامه لمعسر منتخب أنجولا، والمدافع التونسي سيف تقا الذي قرر الجهاز الفني تغريمه خمسة آلاف دولار، وتجميده فنيا بعد سفره إلى بلاده دون الحصول على إذن من الجهاز الفني، كما قرر طارق العشري تغريم شريف رضا مبلغ 50 ألف جنيه بسبب غيابه عن أول تدريب للفريق بعد انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها اللاعبون، عقب انتهاء مباراته أمام مودرن فيوتشر في مسابقة الدوري.

ويسعى طارق العشري للاستفادة من المباريات الودية في تجهيز لاعبيه فنيا وبدنيا خاصة اللاعبين الذين لم يشاركوا مع الفريق بشكل كبير أمثال عمر صلاح والحبيب حسن وفوزي الحناوي وأحمد عادل ميسي وأحمد عيد وهاني الطامي وأحمد غنيم وناموري تراوري.