مديرية تموين جنوب سيناء: مخزون السكر لدينا يكفى لـ6 أشهر

كشف المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، أنه يوجد اهتمام غير عادي بمحافظة جنوب سيناء في مجال التموين، خاصة بعد أن تضاعف عدد سكانها من 100 ألف نسمة إلى ما يقرب من 330 ألف نسمة، ويبلغ عدد البطاقات التموينية بها 33 ألف بطاقة يستفيد منها 74 ألفًا و700 مواطن، وكان لا بد من التوسع في الخدمات بشكل عام، إلى جانب أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مهتم بالمواطن بشكل خاص، لذا عكف على التوسع في إنشاء مخبز استراتيجي لتقديم الخبز المدعم بكل مدينة، وتحول عدد المخابز من 4 إلى 14 مخبزًا على مستوى المحافظة.



وأكد وكيل وزارة التموين، في بيان صحفي، أن جنوب سيناء من المحافظات الأولى في توافر السلع الغذائية، ويتوافر لديها مخزون استراتيجي للسلع الغذائية الحرة كبير، موضحًا أن السكر يكفي لمدة 6 شهور، الزيت 4 شهور، المكرونة 3،5 شهور، بينما يتعدى المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية التي تصرف على البطاقات التموينية الـ3 شهور.



وأوضح أن كل مدينة تضم مستودعًا للدقيق، وبها أرصدة تكفي المخابز، سواء دقيق مستودعات، أو دقيق مخابز، والمواطن الذي لا يستخدم الخبز على مدار الشهر، وفرت له المحافظة حصة من الدقيق المدعم تصل إلى 10 كيلو، لذا يجري تقديم الدقيق من خلال شقين، إحداهما خاص بالمخابز لإنتاج الخبز، والآخر للمواطنين داخل الوديان والتجمعات البدوية التي لا توجد بها مخابز.



وأشار إلى أن الدولة ممثلة في وزارة التموين، اتجهت إلى إنشاء المنافذ التموينية لتقديم السلع الغذائية المدعمة لغير حاملي البطاقات التموينية بجنوب سيناء، وتحول عدد هذه المنافذ من 6 خلال عام 2014 إلى 28 منفذًا الآن "دلتا ماركت، مجمعات الأهرام"، لتقديم السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق بنسبة تتراوح من 10 إلى 20%، وهذه المنافذ منشرة في كل أنحاء المدن والوديان.



وأضاف أن جنوب سيناء من المحافظات الرائدة على مستوى المراكز التموينية التكنولوجية المميكنة، سواء كانت خاصة بخدمة المواطنين لاستخراج البطاقات التموينية "بدل تالف، بدل فاقد"، ولا تستغرق هذه العملية أكثر من 15 يومًا، والطلب وإنهاء الإجراءات لا يستغرق سوى 5 دقائق، كما تقدم المراكز خدمات أخرى للتجار التموينيين الذين يقومون بصرف السلع التموينية كل شهر للمواطنين مستحقي الدعم، سواء في معاملات المحاسبة، أو معاملات الإصدار "الصرف والاستعاضة" كونها أصبحت مميكنة وليست يدوية، وهذا ساعد على تطبيق نظام الرقابة والحوكمة بنسبة 100%، مما أدى إلى القضاء على عمليات التسريب التي كانت تحدث في الدعم خلال الفترة الماضية، وأصبحت عملية التسرب الآن في المحافظة صفر.

محطات الوقود



ولفت إلى أنه جار التوسع في إنشاء محطات الوقود ليصبح عددها الآن 29 محطة بعد أن كانت 7 محطات فقط خلال عام 2014 بفضل جهود وتوجيهات محافظ جنوب سيناء، بينها 7 محطات غاز بمدينة شرم الشيخ، مشيرًا إلى أن المحافظة كانت خالية تمامًا من المطاحن، وجرى إنشاء مطحن بمدينة طور سيناء لإنتاج الدقيق البلدي 37،7، وأصبح جميع الدقيق ينتج على أرض المحافظة خاصة بعد التوسع في زراعة القمح بها.



وأكد وكيل وزارة التموين أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، حريص على توفير السلع الغذائية المخفضة للمواطنين بكميات كبيرة، لذا جرى توفير قوافل غذائية متحركة تابعة للقوات المسلحة لتجوب كل مدن المحافظة بإجمالي يصل إلى نحو 21،5 طن من السلع الغذائية واللحوم والدواجن، هذا بجانب التوسع في إنشاء منافذ تابعة لمديرية الزراعة والتعمير، ليصل إجمالي عدد المنافذ بالمحافظة الـ65 منفذًا، مشيرًا إلى أنه يجرى أيضًا تنظيم المعارض الموسمية مثل معارض أهلًا رمضان، وأهلًا بالعيد، وأهلًا مدارس.

وتابع: ولم تغفل المديرية دور الرقابة وضبط الأسعار، الذي يجري بالتنسيق مع مباحث التموين، وكل الجهات المعنية.