الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

انخفاض جديد.. أسعار زيت الطعام اليوم في مصر لدى تجار الجملة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تحرص الكثير من الأسر المصرية بشكل مستمر على معرفة أسعار زيت الطعام، اليوم الأربعاء، لدى تجار الجملة وشهدت أسعار زيت الطعام حالة من الانخفاض  لدى التجار.

أسعار زيت الطعام اليوم

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير أسعار زيت الطعام لدى تجار الجملة، وقد خيم الثبات على أسعار البيع للمستهلك خلال التعاملات، حيث تراوح ما بين 65 و125 جنيهًا، حسب نوع ووزن كل زجاجة.

أسعار زيت الطعام اليوم في مصر

شهد سعر طن زيت الصويا تراجعًا، مسجلًا 60،000 جنيه للطن وهبطت القيمة الشرائية لسعر طن زيت الأولين، في السوق المحلية، عند 65،000 جنيه للطن،كما شهد سعر طن زيت الذرة الخام تراجعًا في قيمته الشرائية، مسجلًا 51،000 جنيه للطن ونزل سعر زيت الذرة المكرر، مسجلًا 60،000 جنيه للطن،كما هبط أسعار زيت عباد الشمس المكرر، لتسجل عند مستوى 59،000 جنيه للطن.

سعر الزيت للمستهلك 

وبلغ سعر زيت ذرة "700 مل" نحو 62 جنيهًا، وسجل سعر زيت  ذرة "1" لتر 70 جنيهًا، وزيت عباد 2.25 لتر 125 جنيهًا، وزيت ذرة "750 مل" 45 جنيهًا، وسعر زيت "700 مل" 40 جنيهًا، وزيت خليط "1" لتر 48 جنيهًا، بينما سجل سعر زيت عباد 1.6 لتر 80 جنيهًا.

سعر الزيت التمويني اليوم

وتطرح وزارة التموين زجاجة الزيت على بطاقة الدعم التمويني بسعر 30 جنيهًا وتقوم بطرح الزجاجة في المجمعات الاستهلاكية حر بـ65 جنيهًا.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن احتياطي الزيت يكفي 4.3 شهر، منوهًا إلى أن مصر تستورد نحو 97% من احتياجاتها، وبلغ إجمالي ما تم تدبيره من زيت الطعام الخام خلال العام الماضي نحو 389 ألف طن زيت تقريبًا منها 5.5 ألف طن زيت خام صويا محلي.

أسعار زيت الطعام اليوم أسعار زيت الطعام اليوم في مصر سعر الزيت التمويني اليوم بطاقة الدعم التمويني اليوم الأربعاء الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية

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