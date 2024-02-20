الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

طن الذرة الخام بـ 61 ألف جنيه.. أسعار زيت الطعام اليوم الثلاثاء لدى تجار الجملة

الزيوت
الزيوت

تحرص الكثير من الأسر المصرية بشكل مستمر على معرفة أسعار زيت الطعام اليوم الثلاثاء  لدى تجار الجملة، وشهدت أسعار زيت الطعام اليوم الثلاثاء، حالة من الاستقرار  لدى التجار.

أسعار زيت الطعام اليوم

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير أسعار زيت الطعام اليوم الثلاثاء لدى تجار الجملة 20 فبراير 2024، التي شهدت حالة الاستقرار، في معظم الأنواع لدى تجار الجملة، كما  خيم الثبات على أسعار البيع للمستهلك خلال التعاملات، حيث تراوح ما بين 65 إلى 125 جنيهًا، حسب نوع ووزن كل زجاجة.

التمويني والحر.. أسعار الزيت اليوم الأربعاء بالسوق المحلي المصري

أسعار زيت الطعام اليوم في مصر

استقر سعر طن زيت الذرة الخام في السوق المحلي، عند 61،000 جنيه للطن وثبتت أسعار زيت الذرة المكرر، على نفس مستوياتها الشرائية، عند 79،000 جنيه للطن وثبتت أسعار زيت عباد الشمس المكرر، عند مستوى 78،000 جنيه للطن وشهد سعر طن زيت الصويا ثباتًا، مسجلًا 78،000 جنيه للطن ولم تتغير القيمة الشرائية، لسعر طن زيت الأولين، في السوق المحلية، عند 81،000 جنيه للطن.

txt

الحكومة تحذر التجار من بيع الزيت والسكر والأرز بأزيد من السعر الرسمى

سعر الزيت للمستهلك 

وبلغ سعر زيت  ذرة "700 مل" نحو 62 جنيهًا، وسجل سعر زيت  ذرة "1" لتر 70 جنيهًا، وزيت عباد 2.25 لتر 125 جنيهًا، وزيت ذرة "750 مل" 45 جنيهًا، وسعر زيت  "700 مل" 40 جنيهًا، وزيت خليط "1" لتر 48 جنيهًا، بينما سجل سعر زيت عباد 1.6 لتر 80 جنيهًا.

سعر الزيت التمويني اليوم

وتطرح وزارة التموين زجاجة الزيت على بطاقة الدعم التمويني بسعر 30 جنيهًا وتقوم بطرح الزجاجة في المجمعات الاستهلاكية حر بـ 65 جنيهًا.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن احتياطي الزيت يكفي 4.3 شهر، منوهًا إلى أن مصر تستورد نحو 97% من احتياجاتها، وبلغ إجمالي ما تم تدبيره من زيت الطعام الخام خلال العام الماضي نحو 389 ألف طن زيت تقريبًا منها 5.5 ألف طن زيت خام صويا محلي.

اليوم الثلاثاء أسعار زيت الطعام اليوم سعر الزيت التمويني اليوم سعر الزيت للمستهلك سعر طن زيت الذرة الخام في السوق المحلي أسعار زيت الذرة المكرر أسعار زيت عباد الشمس المكرر سعر طن زيت الصويا

مواد متعلقة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الأكثر قراءة

عاجل| رفح ومصر السر.. لماذا طلبت واشنطن من مجلس الأمن إيقاف حرب غزة؟

مفاوضات مكثفة وتأجيل عملية رفح.. كواليس زيارة كبير مستشارى بايدن لمصر غدًا

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 20-2-2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

ماجد حبته

قمة إفريقية.. فلسطينية

بسنت حسن

محمدٌ النبى وعلىٌ الوصى

جلال حمام

مصر والبرازيل.. تشابه الظروف وتوحد الأهداف

أحمد عاطف

كيف يمكننا أن نقرأ وثائق أسرار حرب أكتوبر المُفرج عنها للمرة الأولى فى مصر؟

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس تأجيل الكنيست التصويت على إقامة دولة فلسطينية أحادية الجانب

الحمير.. أسرار «كراهية اليهودية» فى إسرائيل

قرار مصرى بشأن العلاقات مع إسرائيل يُهدد مستقبل السلام فى المنطقة.. ومطالب مهمة للقاهرة لمنع الكارثة