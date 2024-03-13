غرفة عمليات مركزية بالتموين لمتابعة الأسواق وضخ السلع وضبط الأسعار

وجّه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية خلال إقامة معارض أهلًا رمضان وكذلك تشديد الرقابة المركزية وزيادة الحملات الرقابية خلال شهر رمضان على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا مع الغرف التجارية والمحافظين لمتابعة ضخ السلع بصفة يومية بالمعارض، وكذلك هناك تنسيق تام مع المحافظات والمديريات بزيادة الحملات التفتشيية والرقابية.

وكشف الدكتور أحمد كمال، معاون وزير التموين للمشروعات والإعلام لـ"الدستور"، أن الوزارة تقوم من خلال غرفة عمليات مركزية بمتابعة كل المخابز والمنافذ والأسواق، وذلك لتنظيم العمل في المخابز البلدية ومنافذ صرف السلع التموينية والأنشطة التجارية الأخرى في شهر رمضان، فضلًا عن تكثيف الحملات والعمل ليل نهار، للتأكد من سلامة الأمن الغذائي وتوافر السلع بكل أنواعها، كما أكد على متابعة القضايا والحملات الرقابية أولًا بأول. وقد أصدر الوزير الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيه بإنشاء غرفة عمليات مركزية بكل مديرية تموين وأخرى فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة استقرار الحالة التموينية، وتلقي شكاوى المواطنين وفحصها واتخاذ اللازم لإزالة أسبابها وزيادة تفعيل دور الرقابة التموينية والتجارية، وضرورة تنفيذ حملات رقابية تفتيشية مشتركة بين الرقابة التجارية والتموينية، وكذلك عمل تناوب على مفتش الانتظار بكل إدارة تموينية بجميع إدارات التموين.

كما أكد أن التوجيه قد شمل السماح لماكينات صرف الخبز بالمخابز البلدية بالعمل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساء، مع استثناء بعض المخابز بالعمل خلال الفترة المسائية وحتى الساعة التاسعة مساء بناء على خطة المديرية وطلبات المخابز، على أن تقوم كل مديرية بتنظيم مواعيد عمل المخابز طبقًا لظروف كل منطقة، بما يضمن توافر الخبز البلدي طوال اليوم تيسيرًا على المواطنين، وتقوم الوزارة بضرورة التأكد من توافر أرصدة المخابز البلدية ومطابقة الأرصدة وإعداد تقارير أولًا بأول من خلال الحملات المستمرة على المخابز، مشددًا على ضرورة وجود تسعير واضح بكل مخبز ووضع بانر مضيء موضح عليه السعر واسم المدير المسئول وحصته والمواعي، فضلًا عن ضرورة التنسيق مع مصلحة الدمغة والموازين لقياس المعايير والتأكد أيضًا من الموازين بالمخابز.

كما تضمن التوجيه الوزاري تكثيف الرقابة والمتابعة على المخابز البلدية والتأكد من استلامها الدقيق التمويني من المطاحن التموينية، والتأكد من مطابقة الخبز المنتج للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة أن السيد الأستاذ الدكتور الوزير قد وجه مديريات التموين بمتابعة استقرار الحالة التموينية وتكثيف الرقابة والمتابعة من كل الجهات الرقابية التابعة للمديرية، للتأكد من توافر وأسعار وجودة السلع وخاصة الأساسية بالأسواق وفروع المجمعات الاستهلاكية وتجار التموين ومنافذ جمعيتي، إضافة إلى الرقابة المستمرة على توافر أسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية بكل أنواعها بمحطات خدمة السيارات.

وفي سياق متصل، وجه المصيلحي مديري المديريات باستمرار متابعة إقامة معارض وشوادر أهلًا رمضان، وتوافر كل السلع وبأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية.