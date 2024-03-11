وزارة التموين: صرف 60% من مقررات تموين شهر مارس حتى الآن

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تم صرف ما يقرب من 60% من مقررات شهر مارس 2024 حتى الآن، مع طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية أولا بأول للمواطنين.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين قد طمأن المواطنين بتوفير السلع الغذائية وبكميات كبيرة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع معارض أهلا رمضان 2024 المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، مع زيادة ضخ السلع ومنتجات اللحوم طوال شهر رمضان، حيث يزداد معدلات الاستهلاك قائلا: "جميع السلع متوافرة وبكميات كبيرة تكفى لعدد أشهر مقبلة".

على جانب آخر، تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى ضخ السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان 2024 المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، بجانب أيضا استمرار التعاقد على شراء السلع الأساسية في إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي المنتجات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وتقوم منافذ وزارة التموين، بصرف مقررات مارس إلى المستحقين البالغ عددهم 64 مليون مواطن على 23 مليون بطاقة تموينية وفقا للأسعار الحديدة.

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة التموين استقرار أسعار مقررات مارس التموينية باستثناء سلعة المكرونة، والتي تم تحريك أسعارها بقيمة 1.5 جنيه للعبوة إلى 800 جرام لتصرف بـ 15.5 جنيه بدلا من 14 جنيه، وللعبوة إلى 400 جرام بسعر 7.75 جنيه بدلا من 7 جنيهات.

كما تمت إضافة سلعة جديدة اعتبارا من شهر مارس، وهي مسحوق غسيل زنة 60 جراما بسعر 4.50 جنيه، ليصل عدد سلع المنظومة التموينية إلى 31 سلعة.



أسعار مقررات مارس التموينية:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيه.

3- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 15.5 جنيه

5- مكرونة 400 جم بسعر 7.75 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرام بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

15- جبن أبيض زنة 125 جرام بسعر 4.5 جنيه.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

31- مسحوق غسيل 60 جراما بسعر 4.50 جنيه.