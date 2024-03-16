السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس مدينة أشمون بالمنوفية يتفقد معرض "أهلًا رمضان" لبيع السلع

جانب من المعرض
جانب من المعرض

تفقد خالد النمر، رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، صباح اليوم، يرافقة أحمد قرقوش، رئيس قسم الإشغالات، المعرض الجديد "أهلًا رمضان" لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين والمقام على أرض موقف مصر القديم والمطل علي شارعي الروضة وسعد زغلول بمدينة أشمون على مساحة 600م.

وتابع بيع السلع والمنتجات الغذائية وذلك بالتنسيق مع إدارة تموين أشمون لسد احتياجات المواطنين من مختلف السلع الأساسية والاستراتيجية وبأسعار مخفضة تناسب الجميع.

وأشار النمر، إلى أنه تم فتح عدد كبير من منافذ "أهلًا رمضان" بمدينة أشمون، وبكل الوحدات المحلية، مؤكدًا أن إقامة تلك المعارض تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة والتصدي للاغلاء وارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان الكريم.

يأتي هذا في إطار جهود محافظة المنوفية ومركز أشمون لتوفير السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وتخفيف العبء عن كاهلهم والتصدي لكل الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار ومنع استغلال المواطنين.

وشدد رئيس مدينة أشمون، على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين من خلال تكثيف الحملات التموينية على الأسواق.

محافظة المنوفية محافظ المنوفية معارض اهلا رمضان بيع السلع بأسعار مخفضه معرض جديد بأاشمون

مواد متعلقة

ضبط 6 متهمين بغسل 80 مليون جنيه حصيلة المخدرات في المنوفية

طلاب المنوفية من ذوي القدرات في المركز الأول بملتقى "مبدعون باختلاف 3"

"ثقافة المنوفية" تُنظم فعاليات لتعزيز القيم وتنمية المواهب الإبداعية

الأكثر قراءة

عاجل| مَن سيتحمل تكلفة الوحدات السكنية والمنشآت المتضررة من حريق ستوديو الأهرام؟

تركيب كاميرات فى سيارات الأجرة.. هل يمكن تطبيق ذلك بعد واقعة "فتاة الشروق"؟

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

أسماء المصابين فى حريق استديو الأهرام

بلاغ للنائب العام ضد إبراهيم الإمبابى بعد تصريحات "تبديل دولارات مع سماسرة على حدود السودان مقابل تصدير المعسل"

سقوط 10 مصابين واحتراق 10 عقارات.. النيابة تكشف تفاصيل حريق استوديو الأهرام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

محمد عبدالعزيز

هكذا يكون الوداع لائقًا

د.كريمة الحفناوى

اجتياح رفح.. تهجير قسرى

إبراهيم عبدالفتاح

سبتمبر 59

محمد قدري

من حقنا أن نفخر.. الجميع يشيد

ماجد حبته

موقف إسبانيا المتوازن

وائل لطفي

جريمة الدفاع عن الفن!

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير بريطاني: انقسام في إسرائيل بسبب مطالب حماس تجاه ملف الأسرى

سفينة المساعدات الإنسانية تفرغ حمولتها من المواد الغذائية فى غزة

دراسات علمية تثبت بالأرقام صحة أرقام ضحايا العدوان على غزة