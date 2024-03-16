رئيس مدينة أشمون بالمنوفية يتفقد معرض "أهلًا رمضان" لبيع السلع

تفقد خالد النمر، رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، صباح اليوم، يرافقة أحمد قرقوش، رئيس قسم الإشغالات، المعرض الجديد "أهلًا رمضان" لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين والمقام على أرض موقف مصر القديم والمطل علي شارعي الروضة وسعد زغلول بمدينة أشمون على مساحة 600م.

وتابع بيع السلع والمنتجات الغذائية وذلك بالتنسيق مع إدارة تموين أشمون لسد احتياجات المواطنين من مختلف السلع الأساسية والاستراتيجية وبأسعار مخفضة تناسب الجميع.

وأشار النمر، إلى أنه تم فتح عدد كبير من منافذ "أهلًا رمضان" بمدينة أشمون، وبكل الوحدات المحلية، مؤكدًا أن إقامة تلك المعارض تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة والتصدي للاغلاء وارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان الكريم.

يأتي هذا في إطار جهود محافظة المنوفية ومركز أشمون لتوفير السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وتخفيف العبء عن كاهلهم والتصدي لكل الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار ومنع استغلال المواطنين.

وشدد رئيس مدينة أشمون، على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين من خلال تكثيف الحملات التموينية على الأسواق.